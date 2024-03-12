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【動物福利】愛協賽馬會百周年中心開幕　新界最大動物醫院料下半年投入服務

社會 16:45 2024/03/12

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愛協賽馬會百周年中心青衣開幕，新界最大動物醫院料下半年投入服務。（陳靜儀攝）

愛護動物協會賽馬會百周年中心（青衣中心）今天（12日）舉行開幕典禮，中心佔地超過93,000平方呎、樓高五層，除設有本港首個以動物知識及福利為主題的沉浸式課室，及全面升級領養設施外，亦設新界區最大型的動物醫院，預計於今年下半年投入服務。

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青衣中心的動物領養部佔地逾8,000平方呎，另有14,000平方呎空間撥作動物生育控制及其他福利計劃之用，減少流浪動物的數量。愛協指，現時收到不少與新界區動物問題有關的求助電話，青衣中心的地理位置能讓愛協督察更快趕往現場為動物提供援助，大大縮短回應求助時間。

青衣中心設有新界區最大型的動物醫院，其手術室及病房區域佔地達16,500平方呎，預計於2024年下半年投入服務。中心亦添置了最先進的醫療設備，包括完善的化驗室、牙科X光、超聲波儀器等，另外亦會提供針灸、中獸醫及物理治療服務等。

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首創香港動物福利沉浸式互動學習體驗

青衣中心設有4個課室，當中包括香港首個以動物福利為主題的沉浸式「SPCA護動學堂」，透過投影不同的動畫場景為4至9歲學童帶來沉浸式的學習體驗。學童可通過感測儀器與場景互動，提升對各種動物及福利議題的認識。透過創新及富有趣味的學習體驗，愛協希望培育下一代尊重和愛護所有動物，並且深入了解動物的需要和感受。

馬會主席利子厚表示，馬會與香港愛護動物協會秉持共同理念，保障動物福祉。新中心配備嶄新設備，除滿足社區對動物福利服務的需要，更對關愛動物和尊重生命的教育工作發揮關鍵作用。

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    記者：吳穎嵛

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