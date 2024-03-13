青光眼患者需長期滴眼藥水控制病情　小心挑選治療方案　助提升依從性保視力

青光眼是一種慢性的眼部疾病，特徵是視野收窄並損傷視神經，可能導致視力喪失，患者需要持續接受治療去控制眼壓。眼科專科黎心慧醫生提醒青光眼患者要依從用藥，一旦出現任何副作用，都應及早與醫生商討，並分享使用眼藥水時的小貼士，例如轉用不含防腐劑的眼藥水，或用藥後5分鐘抹乾眼頭 過多的藥水，都可以紓緩不適症狀及提升用藥依從性，必要時亦可透過激光或手術去協助控制病情。

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眼科專科醫生黎心慧表示，青光眼患者一般沒有明顯症狀，所以容易忽視病情，而統計數據顯示，40歲以上的成年人中，約有4-5%的人口患有青光眼，最新的研究更指出，50歲或以上的人群中，患有青光眼的比率更高達8%︰「治療青光眼的目標是降低眼壓，最傳統的方法是滴眼藥水，患者起初都是滴一種眼藥水，但久而久之，不少患者都需要使用兩種或以上的眼藥水去控制眼壓，有研究顯示，香港大概有一半青光眼患者都用兩種以上的眼藥水。」

面對長期用藥，不少患者都會擔心副作用，黎醫生表示，治療青光眼的眼藥水帶有藥性，降低眼壓的藥物成份有機會刺激眼睛，其次部分藥水含有防腐劑，都會影響眼睛的健康；常見的副作用包括眼睛刺痛、紅筋較多、眼睛乾澀、畏光、眼周敏感或色素沉澱，例如出現黑眼圈，也有部份患者使用後會出現眼睫毛增長或眼皮下垂等情況，而使用兩種或以上眼藥水出現副作用的風險亦會較高。

不含防腐劑眼藥水 可減剌激性

「長期使用含防腐劑的眼藥水可能會影響角膜表面健康，若果轉用一些不含防腐劑的眼藥水，可有效減低對眼睛的刺激；其次有一些小貼士，患者滴完眼藥水後，會建議他們先休息一下，用手指輕輕按壓位於眼角內側靠近鼻樑處的眼頭位置，幫助減少眼藥水流走，讓眼睛好好吸收藥物。此外，在滴完眼藥水後，等待約五分鐘，使用乾淨的紙巾或棉花球輕輕吸走眼角位置多餘的眼藥水，以防止眼藥水流出並刺激到周圍的皮膚。」黎心慧醫生說。

激光或微創手術 亦可協助控制眼壓

如有必要，青光眼患者亦可以透過激光或微創手術去幫助控制眼壓，黎心慧醫生表示，選擇性激光小梁成形術（SLT）是其中一種激光療法，目的是透過短脈衝的低能量激光刺激特定的排水細胞，達到減低眼壓的效果，不過有關手術只適合於開角型青光眼患者；另一種方法是透過微創手術，於患者的房角去水位置入微型支架或導管，同樣都是提升排水的原理，但傷口較傳統手術小，大約只有2mm，亦毋須縫針，效果較傳統手術溫和，但安全性會較高，康復所需時間較短。

現年71歲的黃先生，患上青光眼10多年，用藥後眼壓維持在21mmHg的水平，對一般人來說屬於正常範圍以內，但對青光眼患者來說，依然具有一定的風險，所以仍然需使用四種眼藥水去控制病情。但長期使用眼藥水導致了眼周紅腫、皮膚敏感和黑眼圈等問題，對他的生活造成不適。醫生建議他進行微創手術，放置微型導管協助排水，最終眼壓水平成功由雙位數降至單位數字，不須用藥水下情況穩定。

黎醫生提醒，手術後並不等於一勞永逸，患者亦需定期覆診以監測眼壓，部份患者亦需要繼續使用眼藥水治療，但用藥數量可以減少。此外，青光眼治療有多種不同方案，當中又各有不同成效、副作用與風險，因此患者在選擇治療方案前，應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

眼科專科醫生黎心慧

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