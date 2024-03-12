  • 20°C
香港時間 : 2024312日 (週二) 18:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊毒品】海關機場截查2旅客寄艙行李　檢市值1,800萬元大麻花

社會 17:07 2024/03/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

海關機場截查2旅客寄艙行李，檢市值1,800萬元大麻花。（黃傑偉攝）

海關毒品調查科於3月1日在香港國際機場截查2名由加拿大經日本到港旅客，並在2人行李中共檢獲87公斤大麻花，市值1,800萬元，為十年內檢獲航空旅客販運大麻花最大一宗案件。

海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌指，海關發現近期販運大麻花有上升趨勢，於是調整策略，於機場入境，針對打擊販運大麻花。

童學園
校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育　九華校長周子詩3大技巧與男生溝通

海關機場課人員透過風險評估，於3月10日在香港國際機場截查2名採取迂迴路線經熱門旅遊地點東京，由加拿大經日本東京入境的外籍男旅客。海關人員透過X光影像，發現旅客2件寄艙行李影像有異，經深入調查後發現，內藏155包懷疑大麻花，市值1,800萬元。關員隨即以犯運危險藥物罪名拘捕2人，案件為十年來檢獲最大一宗航空旅客販運大麻花案件。

案件隨即交海關毒品調查科跟進，首名被捕男子67歲，報稱退休人士，海關在行李中檢獲73包共重41公斤大麻花。另一被捕男子48歲報稱廚師，海關在行李內檢獲82包共重46公斤大麻花。

行動中，檢獲大麻花共重87公斤。被捕人承認，因貪圖免費旅遊機票，為人運送違禁品。被捕2人被控販運危險藥物罪名將於明日（13日）在西九龍裁判法院提堂。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃傑偉

相關文章

【黎智英案】楊清奇稱若用不符《蘋果》立場作者　「被炒嘅可能係我」」
今日 14:21
【黎智英案】楊清奇稱若用不符《蘋果》立場作者　「被炒嘅可能係我」」
【追討款項】指未按協議支付98萬元　譚小環丈夫食店入稟向毛記葵涌追討
今日 14:27
【追討款項】指未按協議支付98萬元　譚小環丈夫食店入稟向毛記葵涌追討
【考車失敗】53歲婦圖送月餅券行賄考牌官　遭廉署落案起訴
今日 15:58
【考車失敗】53歲婦圖送月餅券行賄考牌官　遭廉署落案起訴
【賣貓狗肉】涉販賣貓狗肉作食用　4越南人1人准保釋4月再訊
今日 16:14
【賣貓狗肉】涉販賣貓狗肉作食用　4越南人1人准保釋4月再訊
【金鐘暴動】4男涉7.1金鐘衝突被控暴動　控方指涉用傘戳警員
今日 16:15
【金鐘暴動】4男涉7.1金鐘衝突被控暴動　控方指涉用傘戳警員

你可能感興趣

【黎智英案】楊清奇稱若用不符《蘋果》立場作者　「被炒嘅可能係我」」
今日 14:21
【黎智英案】楊清奇稱若用不符《蘋果》立場作者　「被炒嘅可能係我」」
【追討款項】指未按協議支付98萬元　譚小環丈夫食店入稟向毛記葵涌追討
今日 14:27
【追討款項】指未按協議支付98萬元　譚小環丈夫食店入稟向毛記葵涌追討
【考車失敗】53歲婦圖送月餅券行賄考牌官　遭廉署落案起訴
今日 15:58
【考車失敗】53歲婦圖送月餅券行賄考牌官　遭廉署落案起訴
罪案 九龍 中國共產黨 海關 國際集團 香港 日本

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載