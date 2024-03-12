【打擊毒品】海關機場截查2旅客寄艙行李　檢市值1,800萬元大麻花

▲ 海關機場截查2旅客寄艙行李，檢市值1,800萬元大麻花。（黃傑偉攝）

海關毒品調查科於3月1日在香港國際機場截查2名由加拿大經日本到港旅客，並在2人行李中共檢獲87公斤大麻花，市值1,800萬元，為十年內檢獲航空旅客販運大麻花最大一宗案件。

海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌指，海關發現近期販運大麻花有上升趨勢，於是調整策略，於機場入境，針對打擊販運大麻花。

海關機場課人員透過風險評估，於3月10日在香港國際機場截查2名採取迂迴路線經熱門旅遊地點東京，由加拿大經日本東京入境的外籍男旅客。海關人員透過X光影像，發現旅客2件寄艙行李影像有異，經深入調查後發現，內藏155包懷疑大麻花，市值1,800萬元。關員隨即以犯運危險藥物罪名拘捕2人，案件為十年來檢獲最大一宗航空旅客販運大麻花案件。

案件隨即交海關毒品調查科跟進，首名被捕男子67歲，報稱退休人士，海關在行李中檢獲73包共重41公斤大麻花。另一被捕男子48歲報稱廚師，海關在行李內檢獲82包共重46公斤大麻花。

行動中，檢獲大麻花共重87公斤。被捕人承認，因貪圖免費旅遊機票，為人運送違禁品。被捕2人被控販運危險藥物罪名將於明日（13日）在西九龍裁判法院提堂。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉