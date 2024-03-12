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【中大醫院】中大醫院再尋求延長貸款3年　虧損較預期多　套餐式收費達標

社會 17:07 2024/03/12

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中大醫院續尋求延長貸款多3年。(資料圖片)

政府於2023年2月批准中大醫院的政府貸款首次還款期先順延2年，醫務衛生局昨向立法會提交文件，再尋求財委會批准貸款順延3年。

文件表示，於2023年7月1日至12月31日期間，院方錄得收入約9億5,500萬元， 與獨立財務顧問所推算約9億5,000萬 元相若。不過，同期院方的未扣除利息、稅項、折舊和攤 銷前虧損（LBITDA）約1億7,000萬元，獨立財務顧問所推算約1億4,100萬元，高出約21%

虧損較預期多兩成   已採取措施控制

根據中大醫院的解釋，有關情況主要因藥物和醫療用品價格通脹導致，令營運成本高出約3,400萬元。中大醫院表示已採取成本控制措施，並有信心按照獨立財務顧問早前預測，最快在2024-25財政年度實現收支平衡。

政府表示，截至2023 年12月31日 ， 中大醫院現金結餘約4億2,500萬元，較獨立財務顧問所推算約3億7,100萬元，高出約15%。政府表示，會繼續密切留意中大醫院往後的財務 狀況，以確保院方有足夠現金償還政府貸款。

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以服務抵利息   政府稱「還凸」3成 

另外，中大醫院須在15年貸款期間向市民提供公共醫療服務，抵銷因延長還款期而預計原來應付的利息，從而全額回饋社會。

按照政府早前接獲的工作計劃，中大醫院原有目標是在2023年提供相等於3288個住院病床日數的公共醫療服務，不限於只透過住院服務償還。經核實後，中大醫院年內提供的相關服務折合為4 278個住院病床日數，超額完成約30%。

套餐式收費比例已達5成要求

另外，由於中大醫院早年未達承諾的套餐式收費要求，按與政府簽訂的服務契約，中大醫院須按醫管局的收費水平，持續接收醫管局轉介的專科門診和日間手術個案。當局表示，中大醫院須由醫管局接收7040宗專科門診新症和2 640宗日間手術個案。院方順利完成此要求。

當局亦於文件中披露原有服務契約內容，指中大醫院承諾透過套餐式收費提供標準病床服務，在營運首年佔其住院病床日數的50%。這個比率會逐步增加，至營運第6年達到 60%，第10年達到70%。文件指，院方在2023年的套餐式收費要求達標率初步評估為約51%，相當貼近其承諾的50%。

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責任編輯：陳展棋

 

 

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