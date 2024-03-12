健康警號丨睡覺姿勢要留神！1種原來是頸椎病先兆　醫生拆解最放鬆安全睡姿

睡姿原來有機會可反映身體毛病！如不少人於睡覺時喜歡「手舉過頭頂」，有醫生便指，這或許是不同程度的頸椎病的先兆；並點評各種常見睡姿有機會衍生的問題。

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睡姿點評

睡姿可以是千奇百怪，有人喜歡側睡、仰睡、趴睡，有人亦喜歡睡覺時「把手舉過頭頂」。不過，台灣聯新國際醫院運動醫學科主任林頌凱便曾在著作《不開刀，治頸椎》表示，「把手舉過頭頂」的睡覺習慣或許是不同程度的頸椎病警號，如肩周炎、上交叉綜合症」。

林頌凱解釋指肩頸疲勞時，睡覺就會常以這樣的姿勢緩解不適。若習慣睡覺時不自覺雙手舉起，並感到非常舒服，常睡醒時發現雙手舉高，即代表患頸椎病機率大增。他更指隨著年輕人常玩手機姿勢不良，這情況似乎有年輕化趨勢。

國泰醫院神經外科主治醫師張坤權則指側睡、趴睡的姿勢會容易因睡眠時間長而讓頸椎、肩膀過度扭轉，形成椎間盤突出、壓迫神經，造成頭痛、頸痛、手臂酸痛等問題。

1種睡姿最有效放鬆兼保護脊椎

在眾多睡姿中，張坤權較建議平躺仰睡的姿勢，指可令頸椎有足夠地方支撐，頭部、頸部、胸部的肌肉不會輕易扭轉。平衡狀態下，各處的關節也會放鬆，包括頸椎神經孔，從而避免壓迫神經造成疼痛。

醫生建議，最好選擇有支撐力的床墊，讓腰椎更服貼床鋪；還可以在膝蓋下方放一小塊枕頭。另外，基隆長庚醫院神經外科主治醫師昝文清提醒，若必須側躺，最好雙腿之間夾一個枕頭，上方的腳避免落在床上，以減少骨盆扭轉、傷害腰椎。

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責任編輯：羅嘉欣