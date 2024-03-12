飲食攻略｜雪櫃門不適合放鮮奶？　專家揭最佳擺放位置擺錯地方更易變質

▲ 雪櫃門不適合放鮮奶？專家揭最佳擺放位置，擺錯地方更易變質。

【牛奶/鮮奶/雪櫃/保質期】不少人認為將鮮牛奶放在雪櫃門是正確的位置，然而，英國奶牛業者Ceri Cryer指出，讓鮮奶腐壞最快的位置反而是雪櫃門，正確的擺放區域是雪櫃更深處的地方。

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Ceri Cryer曾在《BBC》的早餐節目指出，雖然雪櫃門的尺寸完美適合存放鮮奶，但若將鮮奶存放在雪櫃門，則會縮短保質期，更容易導致鮮奶變質，主要原因是「這是雪櫃最溫暖的部分」。

她又指，購買鮮奶時必須確保購買後帶回家將其冷藏，並敦促市民應將鮮奶擺放在相較雪櫃主體內深度更深、溫度更低的位置。不過，有部分觀眾認為，「鮮奶罐通常高到放不進架上，如果平放又會漏出來」，從儲存角度看，雪櫃深處才是最不適合擺放鮮奶的地方。

鮮奶放在雪櫃深處可避免影響保質期

倫敦大學城市學院（City University of London）食品政策專家Christian Reynolds就支持Cryer的觀點。Reynolds指出，包含鮮奶在內，所有肉類和乳製品都應放在雪櫃深處溫度更低的冷藏位置，以避免儲存溫度影響這些食品的保質期。

根據永續食物基金會（The Sustainable Food Trust）的調查，每年約有4.9億品脫鮮奶被倒掉，其中雖然有因提早變質產生的浪費，但絕大多數都是消費者「太早倒掉」。造成這個問題的關鍵，在於市民常把「最佳食用期」當作「保存期限」。

英國有部分超市因此取消標示日期，要求消費者「自己聞」，來決定有沒有過期，不過這個古老方式能否適用，引發各界不同看法。Reynolds還建議，消費者應檢查雪櫃溫度是否設定在0至5°C 之間，以盡可能延長產品的保質期。

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責任編輯：羅嘉欣