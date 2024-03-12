【23條立法】鄧炳強：國家安全或秘密認定證明書　特首可在審訊以外提出

▲ 鄧炳強透露，國家安全或秘密認定證明書，特首可在審訊以外提出。（王韻青攝）

涉《基本法》23條立法的《維護國家安全條例草案》指出，除《港區國安法》第47條外，行政長官亦可就某行為或事宜是否涉及國家安全，或某材料是否涉及國家秘密的認定問題，發出證明書。

法委委員會今日繼續逐條審議，保安局局長鄧炳強透露，相關證明書，可在審訊以外情況，由特首自己提出，與《國安法》47條有分別，《國安法》47條列明只可以在審理案件當中提出。他強調，發出證明書後，單單是國家的秘密並不構成罪行，還要配合其他元素，如有否權限發佈，以及有否以圖危害國家安全等。

立法會議員廖長江問到，行政長官發出證明書後，派發情況，派發給相關人士還是派發給公眾，即刊憲。他續問，若果某些材料是國家秘密，而且行政長官發出證明書，該證明書是否國家秘密。

鄧炳強回應指，發放證明書的情況要看目的，會不同目的，有些會發給某些群體，要看個別目的，不一定刊憲。他又解釋，證明書只會羅列哪些東西是國家秘密，譬如一本書的內容是國家秘密，會羅列出那本書的內容屬於國家，但不等於羅列國家秘密出來。

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記者：區綽彥