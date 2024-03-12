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人氣音樂劇《搖滾教室》5月來港演出　曾拍成由Jack Black主演荷里片

娛樂 17:28 2024/03/12

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《搖滾教室》

自2015年在百老匯首演《搖滾教室》即將來港演出，即日起公開售票。此劇已經在全球各地演出，並獲得一致好評。

該劇不僅打破票房紀錄，倍受熱烈讚賞，獲得了四項Tony Awards提名，並榮獲了2017年Olivier Awards最傑出音樂成就獎和2017年WhatsOnStage Awards最佳新音樂劇獎。

《搖滾教室》這部音樂劇由Andrew Lloyd Webber譜曲，Glenn Slater填詞，Julian Fellowes編寫故事。該劇根據2003年同名電影改編，電影由Jack Black主演，Mike White編劇，是一個風趣且引人入勝的音樂劇。

故事描述Dewey Finn，一位失敗的搖滾明星，裝扮成一位貴族寄宿教室的優秀代理老師來賺取額外收入。在那裡，他將一群成績優異的學生變成速彈吉他手、低音摩打手等、有著超級威力令人興奮的搖滾樂隊。

音樂劇《搖滾教室》 香港 2024

表演場地：     香港演藝學院歌劇院

演出日期：     2024年5月25日至6月16日

表演場次：     每週8場表演

表演日期和時間：     
星期二、星期三、星期四、星期五 晚上19:30
星期六 下午14:30 / 晚上19:30
星期日 下午13:00 / 晚上18:00

門票價格：HK$1248（搖滾區）、$998, $898, $598, $488

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撰文 : TOPick柴犬出動

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