飲食攻略︱潮濕天睏倦飲袪濕湯一類人反愈飲愈疲累　中醫師推介湯水紓緩脾虛濕盛

▲ 潮濕天睏倦飲袪濕湯，一類人反愈飲愈疲累；中醫師推介湯水紓緩脾虛濕盛。

【潮濕天氣/袪濕湯水/中醫/湯水/食療】本港近期天氣潮濕，身體容易感到睏倦。這時飲袪濕湯，也要留意自己的體質是否適合，否則有機會「愈飲愈攰」！

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註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在Instagram專頁發文，表示潮濕天氣時，若市民身體覺得睏倦、胸悶、無食慾、水腫、大便稀爛等症狀，證明身體已經受濕邪影響。而購買市面上的袪濕湯包飲用，Cinci提醒一類人要注意成分，小心「愈飲愈攰」：

袪濕湯包多有清熱成分，身體沒有偏熱症狀的人，喝多了反而會越喝越累，甚至頸梗膊痛！

「椰菜番茄花甲湯」紓緩脾虛濕盛

Cinci推介大家可以飲用性質平和的「椰菜番茄花甲湯」。材料中，「椰菜」屬性平和，對瘦身也有幫助，在春天不妨多吃一點；用來煲祛濕湯，有助紓緩脾虛濕盛的症狀。

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內容獲「CheckCheckCin」授權轉載。

責任編輯：張沛