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食物過敏丨盤點「10大食物過敏原」　榜首幾乎人人日日食

保健美顏 18:00 2024/03/12

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盤點「10大食物過敏原」，榜首幾乎人人日日食。

食物過敏甚為常見，台灣林口長庚醫院風濕過敏免疫科就發文，分享台灣「10大食物過敏原」，排行首位的竟是幾乎天天吃的雞蛋，而海鮮、甲殼類榜上無名，就震驚了不少人。

最新影片：

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據Facebook專頁「林口長庚風濕過敏免疫科」，食物過敏是吃到過敏原所引發的現象；而慢性食物過敏通常是接觸過敏原後，數小時或幾天後才會出現的過敏反應。依據2019年台灣過敏檢測數據顯示，10大慢性過敏食物排名如下：

  • 1. 蛋白
  • 2. 蛋黃
  • 3. 花生
  • 4. 蜂蜜
  • 5. 腰果
  • 6. 黃豆
  • 7. 小麥
  • 8. 牛奶
  • 9. 鰻魚
  • 10. 綠豆

帖文提到，經常發生過敏的人，可以記錄每天吃過的食物，藉此找出可能使自己過敏的過敏原，減少食用次數，來降低發生過敏反應的頻率。而在食物建議上，可以原形食物為主，就更清楚過敏來源。

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責任編輯：羅嘉欣

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