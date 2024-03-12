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樓市撤辣丨港男欲買樓婚後搬走　母不捨分開感失望網民咁建議

家事百科 18:56 2024/03/12

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港男分享買樓憂慮，打算置業婚後搬走，可惜母親不捨分開十分失望，港男陷入兩難。

買樓置業除了未來伴侶的意願，也要考慮家人的感受。一名港男在討論區發文分享買樓的憂慮，表示趁樓市「撤辣」打算置業結婚，為將來生活作準備，怎料，母親得悉自己的決定頓時感失落，表示從來沒有想過兒子會在婚後搬離祖屋，就算兒子婚後也會同住。港男不想母親因此傷心，請教網民「可以點做好？」，有網民支持婚後遷出的決定，並提議他為了方便照顧母親，建議「最多咪買附近」。

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該港男在《香港討論區》以「諗買樓自己搬出嚟住，阿媽好大反應」為題發文，指趁樓市「撤辣」政策毋須再給「印花稅」，加上樓市跌價的因素，令他心動想及早置業，「不如買層樓結婚後可能搬出黎住，第時結婚都有層樓揸住」。

母親想一直與兒子住

怎料，當港男告知母親自己的想法，對方即時表現失落，表示未曾想過兒子會搬走，並且早已認為兒子婚後會同住。

佢話從來冇諗住我會搬走，佢已經諗住就算我第時結婚都會同我一齊住。

惟港男指女友曾表明「一定唔同奶奶同住」，而他亦同意女友的看法。樓主在帖文透露，自己不希望夾在母親和女友中間，直言「估唔到我阿媽係想同我住，呢樣我真係唔知點好」。

網民：最多咪買附近

對於婚後搬走的想法，有網民表示明白其母親的不捨心情，又明白港男陷入兩難的情況，提醒港男「阿媽和太太，只能選一個」。另有網民分析指太太是陪伴自己終老的人，建議港男跟隨太太的意願。

不過，亦有網民形容其母親的想法「食古不化」，認為婆媳關係一向難處理，「佢自己都做過人新抱，難道佢自己唔明白婆媳糾紛呢個問題？」

網民普遍支持港男搬走，但建議不要搬太遠，並且多一點回家跟媽媽吃飯。有網民分享自身經歷。

我自己就係咁，結咗婚之後搬咗出去，但同我老婆每晚都返屋企同阿爸阿媽食飯，都不知幾融恰。

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責任編輯：王明芳

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