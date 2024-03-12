香港影視娛樂博覽2024丨黎耀祥親回拍畢《巾幗》感受　胡定欣認演繹有壓力

▲ 黎耀祥和胡定欣合拍《巾幗梟雄之懸崖》。

影視界盛事「香港影視娛樂博覽2024」一連四日在香港會議展覽中心舉行，今日（11日）騰訊視頻推介會發布與TVB合作四套重頭劇，包括《巾幗梟雄之懸崖》﹑《企業強人》﹑《反黑英雄》以及《刑偵12》。

《巾幗梟雄之懸崖》的監製方駿釗﹑編審張華標與男主角黎耀祥以及女主角胡定欣現身推介會，當中定欣更Tube Dress上陣，大晒香肩，養眼十足。

在會上祥哥透露今部劇與前兩部不同，男女主角也非常突出，而定欣也指劇中與對方關係很複雜，男方乃是其演的「七爺」一生等待的人。

談到祥仔指此劇男女主角也有很大發揮，他們一同接受TOPick訪問透露:「標哥的劇本每次也很不同和有難題給演員發揮，正如我剛才所說今次個角色﹑深度甚至結構也比較複雜。」

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定欣透露壓力來自怎演繹

此劇自宣布開拍第四輯，由最初有指鄧萃雯因片約問題而拒演，後來她再發長文否認因片酬問題拒拍，傳出不少風波，終由定欣頂上，問到她接演時會否感到大壓力？

定欣說：「我的壓力是來自於怎樣演這個角色，畢竟《巾幗梟雄》是大家很喜歡的系列，而我有機會擔當這角色的時候，反而很想與祥哥夾好。因為我們不是第一次合作，大家互相也累積一些信任默契，再演這個複雜劇本是好事。而且，我也在祥哥身上學習很多，他又給很多信心我做。（這個角色很有難度？）有，標哥寫的任何一個角色也很有發揮，不會那麼輕易演，每天很多難題拆解，但又很享受整個拍攝，因為不是有很多機會再做到標哥的劇本。」

▲ 定欣指今次角色很有難度。（越玲瓏 攝）

祥哥與定欣劇中感情細膩

問到二人今次有否動作戲，祥哥說：「少許吧，也不算是真的打鬥戲，因為交給後生仔好像羅天宇做。」

至於提到他們戲中的感情，祥哥說：「是情義，因為年紀不輕，不是年輕人那種激情，反而是細水長流，相知相交的感情。我們拍完最尾那場，大家看完後也指很感動，因為大家經歷很多波折苦難，再走在一起。」

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開拍講緣份

談到這套劇宣布開拍也說足幾年，如今終於拍畢是否感到鬆一口氣，他說：「我沒有想這件事，我覺得戲有戲的緣份，演員也有緣份，不是自己能控制，市場計劃很多變化，自己在這行那麼多年，也不會着意這些。」

▲ 黎耀祥（越玲瓏 攝）

想再度合作？

問到定欣如此欣賞祥哥，會否合作得「唔夠喉」？她笑說：「看緣份，我覺得今次與祥哥的角色交流與過往也不一樣。」祥哥則在旁笑說：「夠喇」！

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記者：陳曉柔