  • 19°C
香港時間 : 2024312日 (週二) 20:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港影視娛樂博覽2024丨黎耀祥親回拍畢《巾幗》感受　胡定欣認演繹有壓力

娛樂 19:03 2024/03/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

黎耀祥和胡定欣合拍《巾幗梟雄之懸崖》。

影視界盛事「香港影視娛樂博覽2024」一連四日在香港會議展覽中心舉行，今日（11日）騰訊視頻推介會發布與TVB合作四套重頭劇，包括《巾幗梟雄之懸崖》﹑《企業強人》﹑《反黑英雄》以及《刑偵12》。

《巾幗梟雄之懸崖》的監製方駿釗﹑編審張華標與男主角黎耀祥以及女主角胡定欣現身推介會，當中定欣更Tube Dress上陣，大晒香肩，養眼十足。

在會上祥哥透露今部劇與前兩部不同，男女主角也非常突出，而定欣也指劇中與對方關係很複雜，男方乃是其演的「七爺」一生等待的人。

談到祥仔指此劇男女主角也有很大發揮，他們一同接受TOPick訪問透露:「標哥的劇本每次也很不同和有難題給演員發揮，正如我剛才所說今次個角色﹑深度甚至結構也比較複雜。」

臨時劫案丨胡定欣包場與粉絲欣賞演出　感激支持承諾繼續演好戲

定欣透露壓力來自怎演繹

此劇自宣布開拍第四輯，由最初有指鄧萃雯因片約問題而拒演，後來她再發長文否認因片酬問題拒拍，傳出不少風波，終由定欣頂上，問到她接演時會否感到大壓力？

定欣說：「我的壓力是來自於怎樣演這個角色，畢竟《巾幗梟雄》是大家很喜歡的系列，而我有機會擔當這角色的時候，反而很想與祥哥夾好。因為我們不是第一次合作，大家互相也累積一些信任默契，再演這個複雜劇本是好事。而且，我也在祥哥身上學習很多，他又給很多信心我做。（這個角色很有難度？）有，標哥寫的任何一個角色也很有發揮，不會那麼輕易演，每天很多難題拆解，但又很享受整個拍攝，因為不是有很多機會再做到標哥的劇本。」

定欣指今次角色很有難度。（越玲瓏 攝）

祥哥與定欣劇中感情細膩

問到二人今次有否動作戲，祥哥說：「少許吧，也不算是真的打鬥戲，因為交給後生仔好像羅天宇做。」

至於提到他們戲中的感情，祥哥說：「是情義，因為年紀不輕，不是年輕人那種激情，反而是細水長流，相知相交的感情。我們拍完最尾那場，大家看完後也指很感動，因為大家經歷很多波折苦難，再走在一起。」

點擊圖片放大
+5
+4

開拍講緣份

談到這套劇宣布開拍也說足幾年，如今終於拍畢是否感到鬆一口氣，他說：「我沒有想這件事，我覺得戲有戲的緣份，演員也有緣份，不是自己能控制，市場計劃很多變化，自己在這行那麼多年，也不會着意這些。」

黎耀祥（越玲瓏 攝）

想再度合作？

問到定欣如此欣賞祥哥，會否合作得「唔夠喉」？她笑說：「看緣份，我覺得今次與祥哥的角色交流與過往也不一樣。」祥哥則在旁笑說：「夠喇」！

點擊圖片放大
+8
+7

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
小兒濕疹｜轉季濕疹易發作　營養師分享飲食指南+1款紓緩食療

記者：陳曉柔

相關文章

視后丨胡定欣不想局限演強勢角色　自嘲做喜劇有難度：想找到不同的可能性
19:08 2024/02/15
視后丨胡定欣不想局限演強勢角色　自嘲做喜劇有難度：想找到不同的可能性
臨時劫案丨胡定欣包場與粉絲欣賞演出　感激支持承諾繼續演好戲
16:28 2024/03/11
臨時劫案丨胡定欣包場與粉絲欣賞演出　感激支持承諾繼續演好戲
【視帝視后】林夏薇期待孖黎耀祥拍喜劇　祥仔為拍《巾幗梟雄4》地獄式減磅
17:35 2023/09/01
【視帝視后】林夏薇期待孖黎耀祥拍喜劇　祥仔為拍《巾幗梟雄4》地獄式減磅
【巾幗系列】鄧萃雯片酬上談不攏棄演《巾幗4》　胡定欣接捧與黎耀祥組新CP
14:16 2023/09/22
【巾幗系列】鄧萃雯片酬上談不攏棄演《巾幗4》　胡定欣接捧與黎耀祥組新CP

你可能感興趣

視后丨胡定欣不想局限演強勢角色　自嘲做喜劇有難度：想找到不同的可能性
19:08 2024/02/15
視后丨胡定欣不想局限演強勢角色　自嘲做喜劇有難度：想找到不同的可能性
臨時劫案丨胡定欣包場與粉絲欣賞演出　感激支持承諾繼續演好戲
16:28 2024/03/11
臨時劫案丨胡定欣包場與粉絲欣賞演出　感激支持承諾繼續演好戲
【視帝視后】林夏薇期待孖黎耀祥拍喜劇　祥仔為拍《巾幗梟雄4》地獄式減磅
17:35 2023/09/01
【視帝視后】林夏薇期待孖黎耀祥拍喜劇　祥仔為拍《巾幗梟雄4》地獄式減磅
黎耀祥 胡定欣 娛樂人物職業 娛樂行業 香港會議展覽中心 電視劇

最高瀏覽

麥明詩盛勁為結婚丨圍村辦婚宴食盆菜　「十優港姐」旗下團體邀成員齊分享喜悅
麥明詩盛勁為結婚丨圍村辦婚宴食盆菜　「十優港姐」旗下團體邀成員齊分享喜悅