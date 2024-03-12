【求職招聘】恒生大學首辦政府招聘日　涉6大紀律部隊等政府部門招攬畢業生

▲ 恒生大學首度與公務員事務局合辦「政府工作招聘日」。(大學提供圖片)

恒生大學於本月上旬舉辦就業博覽，邀得超過170間本地，大灣區及跨國知名企業參與，吸引約千名學生入場，期間更首度與公務員事務局合辦「政府工作招聘日」。

恒大表示，為加深學生對政府各部門認識，在是次就業博覽首天舉辦政府工作招聘日，約20個政府部門機構和團體參加，包括六大紀律部隊、庫務署，規劃署及政府統計處等。

今年博覽以「人工智能及數據素養」為主題，恒大與數據素養協會合辦專題講座，讓學生了解數據素養在數碼經濟年代的重要性，以及在個人、就業、機構至社會發展方面可帶來的價值，增加學生在數碼時代的競爭力。恒大校長何順文在致歡迎詞時表示，人工智能發展對就業市場有迅速而深遠的改變和影響，大學希望藉此提升學生對未來就業市場的洞察力，並於就業準備中正確運用人工智能，增強個人競爭力。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：馮琪雅