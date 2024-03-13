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展覽速報｜10位知名校友設計師作品免費欣賞　賀母校理大設計學院鑽鿋校慶

休閒消費 12:15 2024/03/13

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熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

作品展中其中7位傑出校友。（周美好攝）

今年2024年是香港理工大學設計學院60周年校慶，舉行《One To Ten》理大設計傑出校友作品，全部都是設計界響噹噹人物。

當中包括：燈光設計師關永權、產品設計師陳秉鵬、珠寶品牌Qeelin創辦人陳瑞麟、靳劉高創意策略創辦人劉小康、有「品牌醫生」之稱的品牌設計師李永銓、汽車設計師羅偉基、設計過千件產品，發明專利數十項的產品設計師葉智榮、資深電影製片人朱鎮安、建築設計師何周禮，以及獨角獸企業之聯合創辦人柯興邦。

《One To Ten》展覽主題代表10位傑出校友的不同階段，「One」是指校友讀書時期開始、「To」是指畢業後工作至大師班的路途以及「Ten」是指對未來的展望。（周美好攝）

他們以10種設計形態和傳遞方式，探索不同設計領域中知識領域的多樣性，除彰顯校友們在設計領域的突出成就外，也側看香港設計生態的演變。

展覽網羅不同的設計領域，包括燈光設計、產品設計、工業設計、建築設計、傳意設計、設計管理、汽車設計、中國文化與設計和品牌形象設計。

展品結合實體和數碼元素，以文字、圖像、聲音以及互動和虛擬實境等多種形式，從中可知設計者的設計歷程、理念和方法，呈現出他們的創意、創新性和影響力，引領參觀者展開一場設計之旅。

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《One To Ten》理大設計傑出校友作品展

日期：即日起至5月31日
時間：10am至6pm
地址：香港理工大學賽馬會創新樓3樓及平台
費用：免費入場
備註：基於校園管制，校外人士請在至少5個工作天前於以下連結登記，否則將不能進入理大校園。
登記網址

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記者：周美好

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