癌症殺手｜大腸癌婦靠吃1食物改善病情　醫生：助降血糖及膽固醇

▲ 婦人患大腸癌，靠吃1食物改善病情。

【大腸癌/癌症/木耳/便秘/三高】大腸癌是本港第2號癌症殺手，2021年有2298人死於此症。而台灣有醫生早前就分享一名65歲大腸癌女患者的病例，指出該名女患者不愛吃蔬果，於是醫生便建議她改吃一種食物，一段時間後，發現其腸道健康大幅改善，且體重和膽固醇都有所下降。

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台灣腎臟科醫生洪永祥在節目《健康好生活》中分享一宗病例，指有名65歲婦人有「三高」，以及長期受便秘困擾。最近她大便變得稀疏，有便意但無法排出，大便也不成形。最終醫生幫她化驗大便，發現其大便帶血，於是建議她去做大腸鏡檢查。結果發現其大腸內很多塊瘜肉，其中有幾塊已轉變成癌細胞，確診為大腸癌。

醫生叮囑婦人，要多吃富含膳食纖維的食物。但婦人從年輕時起，就不喜歡吃蔬菜水果，洪永祥醫生便建議她吃黑白木耳，煲湯可當作飯後甜品來吃。經過一段時間調整飲食後，她再照大腸鏡時，醫生指其大腸變得「粉粉嫩嫩的，很漂亮」，而婦人的膽固醇和體重也有所下降。

木耳富含營養

洪永祥醫生指，「黑、白木耳是現代人的飲食解藥」。他解釋，黑木耳熱量低，且含鐵量相當高，為豬肝的5倍，另外還含蛋白質、維生素B群、鈣、鎂等，因此對想要減重的女性、貧血、三高或者大便不成型的人士都可以考慮。

至於白木耳的熱量則更低，含維生素A、B群、C、鉀、磷。而白木耳對止咳化痰、降膽固醇、延緩血糖上升、預防便秘等都非常有效，還能增加人體免疫力。惟腎衰竭患者要少吃一點。

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責任編輯：羅嘉欣