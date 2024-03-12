留意青光眼眼藥水成份　藥物刺激性可損治療進度

治療青光眼，必須持之以恆，然而部份患者在使用眼藥水後，因藥物對眼睛的刺激性而無法依從用藥，導致病情反覆。有眼科專科醫生指，處方眼藥水時除了助病人降低眼壓的大前提外，亦需慎重考慮藥物對使用者的影響，盡可能選用一些不含防腐劑、或是二合一的混合藥物，避免出現相關副作用。趁著今個星期「世界青光眼週」，一同認識治療青光眼的注事意項！

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眼科專科醫生蔡雅君表示，67歲的李先生（化名）確診青光眼數年，一直使用眼藥水控制病情，無奈療效不彰，他需要使用到4隻眼藥水才能延緩病情惡化。但主診醫生留意到，他每次複診時，最關心的似乎並非治療進度，而是不斷投訴藥水刺激及導致視力模糊；醫生檢查後發現，他的角膜因長期使用青光眼眼藥水下變「花」，最終需要轉用其他刺激性較低的藥物，再處方有滋潤作用的眼藥水，始能減低不適。

副作用可降用藥依從性

蔡雅君醫生指，臨床上不少青光眼患者也遇過像李先生的困境，究其原因，主要與青光眼眼藥水的副作用有關。超過9成個案在第一線治療時，都會用到眼藥水，目的是減少房水製造及增加房水排出，希望藉此減低大約30%眼壓，惟部份病情相對嚴重的患者，可能需要使用到更大劑量眼藥水，而所引起的副作用就因此增加。

「有些青光眼眼藥水會帶有輕微刺激性，導致眼球出現紅筋，即所謂眼睛充血的現象。此外，某些眼藥水會令眼睫毛增長及眼窩凹陷，這些副作用均會減低患者用藥物依從性，尤其是治療即使見效，眼壓下降，可是患者不會感覺得到，反而副作用引起不適，就會影響用藥意欲。」蔡醫生說。

宜選不含防腐劑眼藥水

青光眼眼藥水的副作用不僅帶來不適，長遠更會影響手術的可行性。蔡醫生舉例說，若眼睛因受藥物刺激而出現紅筋，可增加結痂風險，日後進行引流手術時成功率便會降低；如果患者因用藥後眼窩凹陷，將來接受白內障手術時，可能增加手術難度。

面對眼藥水引起副作用問題，蔡醫生認為必須因應患者病情及用藥反應去處方藥物。盡量使用較温和的眼藥水。她以李先生的個案為例，可以選擇一些二合一藥物，減少用藥次數，並可選用一些不含防腐劑的眼藥水︰「沒有防腐劑，意味著少一份刺激，部份眼藥水屬於獨立包裝，方便患者使用。」

假如病情控制依然欠佳，蔡醫生指可以按患者病情進行手術，例如為開角型青光眼患者進行小樑切除手術或青光眼導管手術，近年亦有微創手術可供選擇。蔡雅君醫生提醒，青光眼的治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢，選擇適合個人病情的治療方案。

眼科專科醫生蔡雅君醫生

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