  • 19°C
香港時間 : 2024312日 (週二) 20:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

留意青光眼眼藥水成份　藥物刺激性可損治療進度

醫健人物 18:25 2024/03/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

治療青光眼，必須持之以恆，然而部份患者在使用眼藥水後，因藥物對眼睛的刺激性而無法依從用藥，導致病情反覆。有眼科專科醫生指，處方眼藥水時除了助病人降低眼壓的大前提外，亦需慎重考慮藥物對使用者的影響，盡可能選用一些不含防腐劑、或是二合一的混合藥物，避免出現相關副作用。趁著今個星期「世界青光眼週」，一同認識治療青光眼的注事意項！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜乳癌術後不一定需要化療？ 醫生拆解治療方法+治療藥物。

眼科專科醫生蔡雅君表示，67歲的李先生（化名）確診青光眼數年，一直使用眼藥水控制病情，無奈療效不彰，他需要使用到4隻眼藥水才能延緩病情惡化。但主診醫生留意到，他每次複診時，最關心的似乎並非治療進度，而是不斷投訴藥水刺激及導致視力模糊；醫生檢查後發現，他的角膜因長期使用青光眼眼藥水下變「花」，最終需要轉用其他刺激性較低的藥物，再處方有滋潤作用的眼藥水，始能減低不適。

副作用可降用藥依從性

蔡雅君醫生指，臨床上不少青光眼患者也遇過像李先生的困境，究其原因，主要與青光眼眼藥水的副作用有關。超過9成個案在第一線治療時，都會用到眼藥水，目的是減少房水製造及增加房水排出，希望藉此減低大約30%眼壓，惟部份病情相對嚴重的患者，可能需要使用到更大劑量眼藥水，而所引起的副作用就因此增加。

「有些青光眼眼藥水會帶有輕微刺激性，導致眼球出現紅筋，即所謂眼睛充血的現象。此外，某些眼藥水會令眼睫毛增長及眼窩凹陷，這些副作用均會減低患者用藥物依從性，尤其是治療即使見效，眼壓下降，可是患者不會感覺得到，反而副作用引起不適，就會影響用藥意欲。」蔡醫生說。

宜選不含防腐劑眼藥水

青光眼眼藥水的副作用不僅帶來不適，長遠更會影響手術的可行性。蔡醫生舉例說，若眼睛因受藥物刺激而出現紅筋，可增加結痂風險，日後進行引流手術時成功率便會降低；如果患者因用藥後眼窩凹陷，將來接受白內障手術時，可能增加手術難度。

面對眼藥水引起副作用問題，蔡醫生認為必須因應患者病情及用藥反應去處方藥物。盡量使用較温和的眼藥水。她以李先生的個案為例，可以選擇一些二合一藥物，減少用藥次數，並可選用一些不含防腐劑的眼藥水︰「沒有防腐劑，意味著少一份刺激，部份眼藥水屬於獨立包裝，方便患者使用。」

假如病情控制依然欠佳，蔡醫生指可以按患者病情進行手術，例如為開角型青光眼患者進行小樑切除手術或青光眼導管手術，近年亦有微創手術可供選擇。蔡雅君醫生提醒，青光眼的治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢，選擇適合個人病情的治療方案。

眼科專科醫生蔡雅君醫生

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 視力模糊 副作用 治療 青光眼 白內障

最高瀏覽

麥明詩盛勁為結婚丨圍村辦婚宴食盆菜　「十優港姐」旗下團體邀成員齊分享喜悅
麥明詩盛勁為結婚丨圍村辦婚宴食盆菜　「十優港姐」旗下團體邀成員齊分享喜悅