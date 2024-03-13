食用安全｜夫婦燉排骨常加1食材同患肝癌　專家教4招飲食貼士有助排毒

▲ 內地一對年輕夫婦燉排骨時常加1食材導致雙雙患上肝癌，台灣就有專家教4招貼士幫助排毒。

【肝癌/癌症/致癌物/黃麴毒素/食用安全】食材存放不當隨時可以引起癌症！內地一對年輕夫妻經常在燉排骨時加入花椒調味，然而因為花椒保存不當發霉，導致產生致癌物質「黃麴毒素」，兩人在長期食用下，最終雙雙患上肝癌。對此，台灣就有專家教路如何避免攝入黃麴毒素，並分享4大飲食貼士幫助排毒。

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台灣林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈曾在節目《 明欣醫聊事》中指出，世界衛生組織（WHO）將黃麴毒素列為一級致癌物質，並且非常耐熱，一般烹調的溫度難以將其消滅；此外，黃麴毒素會對肝臟造成極大傷害，長期積聚會增加患上肝癌的風險。

那麼，日常生活中是否有辦法可以避開黃麴毒素？譚敦慈就列出以下3大飲食原則，避免將黃麴毒素食落肚，禍從口入。

1. 吃新鮮的食物，並盡量減少食用長黴或經過發酵的食物，例如鹹菜等。

2. 乾貨、豆類或者麵粉等食品，一旦未吃完應放入雪櫃保存。譚敦慈指出，只要處於12°C以下的環境，就算食物發霉，也不會分泌黃麴毒素。

3. 降低水分，保持家中環境通風，減少黃麴毒素滋生的機會。

不過，即使無法避免食用醃製、發酵類的食物，亦並非沒有「解毒」的方法。譚敦慈就指出，深綠色蔬菜是黃麴毒素的「最佳解毒劑」，能減少近6成毒性。她又分享4大飲食貼士，有助人體排毒：

1. 每天喝足夠的白開水，盡量減少喝飲料

2. 多吃綠色及白色的蔬菜。譚敦慈表示，深綠色蔬菜是黃麴毒素的解毒劑，能夠幫助代謝黃麴毒素，而白色十字花科蔬菜則有助於預防肺癌。

3. 多吃全穀類、高纖維的食物，能夠幫助人體將有毒物質排出。

4. 多吃無糖乳酪。譚敦慈引用研究，指出乳酪可以減少近3成的大腸癌風險，有助代謝有毒物質。

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責任編輯：羅嘉欣