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國民女神丨李英愛分享天然凍齡法　53歲最強美魔女：坦然接受歲月的洗禮

娛樂 17:06 2024/03/16

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李英愛係「最強美魔女」！

獲封「初代四大韓流女神」之一的李英愛，早前來港出席《第十七屆亞洲電影大獎》，親民的態度深得媒體愛戴之餘，50+的李英愛狀態和膚質超好，不愧為「國民女神」。

今年10月，李英愛將參演《大長今》的續集《醫女大長今》，相隔21年再度出演「長今」一角，對keep得到的愛姐來講真係零難度，向有「氧氣美女」之稱的李英愛曾分享其保養心得。

【星媽育兒】李英愛三代同堂住4000呎獨立屋　擁自家農場為子女留大草地

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Disney+韓劇｜《大指揮家》李英愛演霸氣古典女王　52歲氧氣美女保養得宜

愛素顏示人

李英愛堅持只在工作時化妝，其他日子都素顏或以淡妝示人，讓肌膚好好休息，為免素顏時看上去很蒼白，李英愛常備有色潤唇膏，可以增添好氣色。

飲食方面，她堅持每天喝兩公升水，李英愛在拍攝期間喝更多，為身體無時無刻補足水份，此外李英愛早上有飲暖水的習慣，可以幫助血液循環外，亦有助提神和排毒。

李英愛主演的《大長今》當年大受歡迎！

飲食清淡皮膚白滑

李英愛婚後誕下一對雙胞胎，產後她很快成功瘦身，只因她平日飲食清淡，避免吃重口味的食物，另外李英愛不時進食含維他命C的食物，有助讓肌膚維持透亮。

常說女人要少喝凍飲，李英愛不但少吃生冷食物，由於她屬於虛寒體質，故經常喝熱薑茶，有助促進血液循環，氣色也自然變得紅潤。

除了薑茶，綠茶也是李英愛另一至愛，只因它具有抗氧化功效！

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【身教育兒】李英愛捐1億韓圜助烏克蘭兒童　夫妻恩愛多年全靠這個原因

不偷懶Keep住運動

沒有醜女，只有懶的女人，李英愛曾在節目中分享，平時總會抽時間做運動，保持身體健康。因而其身材完全不似兩孩之母，即使穿貼身裙也沒大問題。

另外，雖然現時十分流行醫美，不過李英愛崇尚自然美，她說：「坦然接受歲月的洗禮，不要為了臉上出現一兩條細紋而在意、不要害怕變老。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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