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胃癌風險｜22歲女幼師嚴重貧血　突嘔血揭胃一菌已成癌需切全胃

都市病 12:55 2024/03/13

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【胃癌/癌症/幽門螺旋桿菌】壓力是百病之源。內地一名幼兒園女教師畢業初出茅廬，對工作充滿熱忱，因太上心經常導致自己很大壓力，身體亦陸續響起不同警號，但她沒有正視問題，最終在兩年前確診患癌。她回想過去，坦言後悔以前沒有好好照顧自己。

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Sick問識答
Sick問識答｜乳癌術後不一定需要化療？ 醫生拆解治療方法+治療藥物。

22歲女生小徐在內地社交平台「小紅書」分享自己20歲罹患胃癌的抗癌經歷。小徐天生身材纖瘦，不煙不酒，亦不常捱夜，平日飲食習慣亦少吃垃圾食物。她在2022年因頭暈不適而入院做檢查，發現有嚴重貧血問題，且住院一星期。當時醫生指她因患貧血而不建議照胃鏡，故沒有深入檢查腸胃問題，僅處方藥物就讓她出院。

揭有幽門螺旋桿菌已演變癌症

當時出院後，小徐出現間歇性上腹痛、胃脹氣問題，加上平日食慾不振，「吃一點點東西就飽了」。她亦明顯感到身體變差，如體力不繼、乏力。不久，她再次因嘔血入院決定照胃鏡。經醫生檢查後，發現她胃部有幽門螺旋桿菌，導致有胃出血和胃潰瘍的問題。最終確診她罹患胃癌中晚期，需立刻做切除手術。

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母隱瞞女兒已胃全切

翌日，醫生隨即幫她安排做手術，切除部分胃部。然而手術期間，醫生發現小徐的情況比在胃鏡裡看到的更嚴重。當時醫生發現腫瘤已經擴散到整個胃部，遂通知其母，需即時改為將整個胃部切除。當時小徐母親心痛女兒，故術後沒有立刻將「胃全切」的真相告訴她。直到有一天，小徐常聽到巡訪醫生說「這個床……胃全切」，對此覺得很困惑，細問下才得知原來自己已經成為一個「無『胃』之人」。

當時我媽媽握著我的手，她整個人都在顫抖，她說我整個胃都切掉了，沒有了。然後當時我都沒有覺得甚麼，反正就切了，但看得出來我媽媽很難過。

悔不當初無好好照顧自己

術後康復路漫長，小徐憶述做化療的慘況，指自己一直沒有胃口而暴瘦至72斤（約80磅），幸好後來完成治療後才慢慢增重。她在飲食方面亦有很多限制，化療初期只能夠吃流質食物，故母親幾乎將所有肉類「打碎至軟爛，像湯一樣」；現時平日盡量吃得清淡，極其量可以吃一點白飯，亦避免吃辛辣或硬的食物。

當時其實我也吃不下又喝不下，但不吃就沒有營養，那我就慢慢慢慢地喝，這樣吃了幾個月。

心理影響生理，小徐回想罹癌前已經有先兆但沒有在意，後悔到發現時已是不可逆轉了。她坦言「當時沒有好好照顧自己，沒有讓自己天天保持開心」，確診前她是一個幼兒園老師，經常因工作壓力影響心情，常感到焦慮，導致食慾不振。此外，她胃裡發現有幽門螺旋桿菌，經常會出現刷牙刷不掉的口氣問題；經常胃脹氣，以上種種成因導致細菌變成癌症。

患癌後，小徐沒有因而放棄生活，反而「越來越愛自己」，比患病之前更加關注身心放鬆，

多做自己喜歡的事情，偶爾出去玩一下放鬆心情，感覺連脾氣都變好了！

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胃癌有年輕化趨勢 東方人及女性容易患上

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

胃癌6大常見症狀

林醫生指出胃癌有6大常見症狀：

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責任編輯：羅嘉欣

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