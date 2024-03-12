香港影視娛樂博覽2024丨姚子羚首演黑幫大嫂難忘被埋在冰堆　柬埔寨登台全程留在酒店

▲ 姚子羚首演黑幫大嫂。

影視界盛事「香港影視娛樂博覽2024」一連四日在香港會議展覽中心舉行，今日（11日）騰訊視頻推介會發布與TVB合作四套重頭劇，包括《巾幗梟雄之懸崖》﹑《企業強人》﹑《反黑英雄》以及《刑偵12》。

《反黑英雄》總監製鍾澍佳﹑演員張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗等現身推介會。

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首演黑幫大嫂 兩場難忘場口

今次首演黑幫大嫂的姚子羚接受TOPick訪問，透露這個大嫂不是十分有霸氣：「完全沒有江湖味，佳導想我演得溫柔斯文，但她也有堅強一面，因為她也要面對很多黑幫追殺她。（與振朗有感情線？）對，講我們識於微時，劇中他要不停保護我，我覺得很有趣是大多對手戲也是與他，但我們沒有表達過喜歡大家，也沒有親熱戲，很像神交一樣，心裏有大家的存在，唯一要講親熱戲是他救我，幫我人工呼吸那一場。」

談到深刻場口，子羚說：「振朗為了救我，就要將我推入冰堆，我記得那時候很凍，初時他們很錫我用假冰，之後發覺不夠真實，所以就轉了用真冰，成盤淋下來，真的幾凍。」

她續說另一場講振朗要下海救她也十分難忘：「因為我不熟水性，水又很深，我只能放鬆，將自己的生命交託他。」

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飛柬埔寨登台

另外，提到近日她飛到柬埔寨登台，問到會否害怕當地安全問題，對此子羚說：「好擔心又沒有，我去之前也有了解過，我去了3日兩夜是沒有離開過酒店，也想出去行，但礙於安全問題又沒有時間，所有行程全在酒店。（想去多些地方登台?）也想，希望胡說八道可以在東南亞搞騷先。」

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記者:陳曉柔