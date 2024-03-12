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Nathan魏念恩舊愛輕生3個月後展新戀情　與COLLAR成員Day外遊拍拖斷正

娛樂 19:05 2024/03/12

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《全民造星V》參賽者Nathan被爆與COLLAR成員Day拍拖。

《全民造星V》參賽者魏念恩（Nathan）在參賽時因為被指揭為入行與女友Jessie分手，可是及後卻不停向前度借錢，而且要求不讓公開二人曾拍拖。最後Jessie自殺身亡，之後網上流出家屬對Nathan的指控。

由此，令Nathan形象插水，本來是賽前大熱的他更退賽。他潛水約8個月後，早前在陳蕾演唱會「復出」任嘉賓負責打鼓，由此引來網民不滿。

【女團COLLAR】So Ching退團後COLLAR首次出席活動　Winka表明與Nathan不熟

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Jessie死後3個月後展新戀情

不過，一切似乎沒有阻礙Nathan在感情上發現，因為有人發現他有新女友，而且更是人氣女團COLLAR成員許軼（Day）。

近日有消息指，其實Nathan在前女友Jessie自殺3個月後已有新戀情，而且是搭上21歲的Day。消息指，Nathan經朋友介紹下認識Day，然後二人在去年8月撻着。二人同愛跳舞有共同興趣，而且Nathan在低潮期間，Day一直陪伴，因此齊入愛河。

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Nathan與Day拖手外遊斷正

有指COLLAR成員曾多次勸阻Day，但她為愛情不理好姊妹勸阻，並不時占卜問與感情問題。

不過Nathan與Day也盡量把感情低調，二人避免齊外出，就算外出也前後腳行保持距離。而且兩人雖然有互相追蹤對方IG，但Nathan為將感情事低調甚少讚好Day的帖文。

可是或因在外地旅遊時意識一時鬆懈，近日有網民撞見Nathan與Day拖手拍拖，而且表現親暱斷正。不過，二人仍未回應緋聞。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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