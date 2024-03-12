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【23條立法】對處理國安案人士「爆粗」是否「非法騷擾」行為？　律政司：需證明意圖令對方驚恐或困擾

政治 19:40 2024/03/12

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涉《基本法》23條立法的法案委員會，今日繼續逐條審議。(王韻青攝)

《維護國家安全條例草案》草案列明，對處理涉及國家安全案件或工作指明人士，作出非法騷擾，包括使用具威嚇性、辱罵性或冒犯性的言詞，預期令對方感到驚恐或困擾或蒙受傷害，意圖妨礙對方執行處理國安案件或工作職能，又或妨礙對方就國安案件提供協助，可處監禁10年。

涉《基本法》23條立法的法案委員會，今日繼續逐條審議，委員林健鋒問到，如嫌疑人在被捕過程中，情緒發洩「爆粗」，會否屬於該條文定義下的「非法騷擾」行為。

署理首席政府律師梁文豐回應稱，要看實際情況判斷，需要證明被告人具意圖令指明人士感到驚恐或困擾或蒙受傷害，因此，如果有人一時激動，講了一些粗言穢語，未必有相關意圖，未必違法。他指，情況如普通刑事恐嚇案件，有些案例，在情緒高漲之下，一時衝口而出，講出一些說話，未必有恐嚇意圖。

管浩鳴：「家人」定義應加上同住的其他人

草案又列明，非法披露處理涉及國家安全案件或工作指明人士的個人資料，可處監禁7年。相關指明人士包括負責國安案件或國安工作的任何部門或機關人員、處理國安案件的司法人員、大律師或律師，以及上述人士的家人。

委員管浩鳴關注，「家人」定義應該加上同住同一地址的其他人，舉例有些未必是有血緣的人，例如契仔、契女，與相關人士同住，若被公開資料，傷害一樣會有。委員會主席廖長江建議，應擴大範圍，如加入同居或未進入婚姻關係的伴侶。

署理律政專員蕭敏鏇回應指，現時家人定義，是參照犯《個人資料 ( 私隱 ) 條例》。根據條例，家人就任何人而言，指藉血緣、婚姻、領養或姻親關係而與該人有親屬關係的人。

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記者：區綽彥

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