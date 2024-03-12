【地盤意外】尖沙嘴海員俱樂部地盤爆玻璃碎片擊傷3人　地盤負責人被捕

▲ 尖沙咀「海員之家」舊址地盤。(資料圖片)

正改建為酒店的尖沙咀「海員之家」舊址地盤，今午發生玻璃墮下意外，擊傷3人包括2名遊客；地盤一名負責人涉嫌「容許物件從高處墮下」被捕。

今午2時許，2男1女行經尖沙嘴緬甸臺3號恆星樓對開時，有玻璃碎片突然從天而降，3人走避不及遭擊中，其中1男1女遊客手部受傷，3人清醒送往伊利沙伯醫院。警方接報到場封鎖上址一段路面，初步調查相信一塊玻璃從中間道海員俱樂部重建地盤墜下並爆裂粉碎，散落地盤對開路上。警方拘捕地盤一名負責人，涉嫌「容許物件從高處墮下」。

地盤總承建商華營建築回覆查詢時表示，今午尖沙咀海員俱樂部重建工程項目，有一件幕牆玻璃組件在吊運過程中爆裂，有人受傷並已送院。華營已派員了解情況及提供協助，並責成玻璃幕牆分判商徹底調查事件，亦會全力配合相關部門調查，並採取所有必要的預防措施，確保地盤安全。涉事地盤現已停止吊運工作。

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