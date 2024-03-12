【政府設施】庫務大樓正式落成啓用　超過10個政府部門設辦事處

▲ 位於長沙灣的庫務大樓正式落成啓用。（政府新聞處圖片）

位於長沙灣東京街西三號的庫務大樓今日（12日）正式投入運作。財政司司長陳茂波出席開幕典禮致辭時指，庫務大樓設計呼應長沙灣曾作為本港紡織及製衣業中心的歷史，亦採用了多項綠化及可持續發展設計，且獲建築獎項和認證，是名副其實的傑出綠色建築。

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庫務大樓位於長沙灣東京街西三號，樓高22層，作為庫務署的總部，同時亦有超過10個政府部門會在大樓設立辦事處，包括審計署、選舉事務處、通訊事務管理局辦公室、政府資訊科技總監辦公室等。

大樓也設有社區設施，包括家庭醫學診所、長者日間護理中心、幼兒中心，及勞工處的招聘中心，為市民提供不同服務。大樓鄰近長沙灣和南昌港鐵站，附近亦有巴士和小巴服務，方便市民前往。



陳茂波指，庫務大樓的設計呼應長沙灣曾作為本港紡織及製衣業中心的一段歷史；亦採用綠化及可持續發展設計，獲得多項建築獎項和認證，是名副其實的傑出綠色建築。

他又指，綠色和可持續發展已成為全球發展潮流，也是政府推動高質量發展的必由之路。去年《財政預算案》提出要將香港建設成為國際綠色科技及綠色金融中心，今年則提出多項推動綠色城市措施，包括推出太陽能發電建築先導計劃，探討在政府建築物幕牆應用太陽能發電技術，繼續踐行綠色發展的理念，加快香港邁向綠色未來的步伐。

他亦提到，預算案另一重點是推動數字經濟發展，政府部門須以身作則，積極擁抱大趨勢，推出更多數字化服務。

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責任編輯：梁薾心