【DSE2024】英文Oral口試首日考題生活化　討論「外賣平台」及「數碼博物館」等

▲ DSE英文科口試今日（12日）開考。（考評局網頁圖片）

中學文憑試（DSE）英文科Oral口試今日（12日）開考，首日部分考題涉及數碼博物館及外賣平台等。

DSE英文科卷四、即Oral說話能力佔該科10%分數，該卷分為小組討論及個人短講。綜合TOPick從應屆DSE考生獲得的首日英文口試部分題目，部分時段考題均屬熱門議題。

Oral其中1組題目主題為外賣應用程式（delivery app），問及外賣平台的受歡迎程度、外賣員面對的挑戰，以及如何改善外賣員的工作環境。

有考生稱，對此題目表示感到不陌生，網上亦有不少補習導師聲稱貼中題目。有中學英文教師形容此題材較生活化，其學校也有貼中類似題目，又為題目不算深。

DSE Oral另一條較生活的題目是數碼博物館（digital museum），要求考生討論為何博物館在網上分享藝術品，網上或實體觀賞藝術品比較好，以及實體博物館可如何跟數碼博物館競爭。

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記者：馮琪雅