MC張天賦推出第三張個人大碟《TREBLE》　籌備新碟時期以為自己失聲

▲ MC張天賦

MC張天賦在今日（3月12日）推出第三張個人大碟《TREBLE》早前忙於拍攝電影的MC張天賦也不忘錄製新專輯保持一年一碟紀錄， 他解釋新碟慨念說：「新碟《TREBLE》多數都喺圍繞一些我會形容為顏色比較沉重嘅主題或歌曲出發，因為籌備新碟時期以為自己失聲、不能再唱歌嘅時候，心情受好大影響繼而選擇的曲風都比較沉重。」

一向輕鬆拿捏各種曲風的他亦有在新碟裡作出新嘗試，MC ：「今次新碟入面有收錄其中一隻我同我朋友一齊合作、較為Hit pop嘅國語歌，同是亦是收錄喺新碟裡嘅一首國語歌。」

▲ MC張天賦推出第三張個人大碟《TREBLE》。

用面具表達不同情緒

新碟設計上設計師特地為這張專輯，按MC的面型設計了專屬面具，而這款面具除了在專輯造型中亮相外，更成為每張專輯封面的一部分。

MC說：「造型方面喺公司嘅功勞啦,因為當初我話呢隻碟喺陰暗啲、沉色啲嘅方向㗎啦，於是佢地就用咗『面具』去表達唔同人唔同嘅情緒。而家呢個造型喺我都幾鐘意，因為好少可會畫到咁深嘅眼影同個嘴唇咁黑，但係！嗰幾條頭髮喺非常拮眼，哈哈」

問到MC今年的目標還有音樂及電影以外還有沒有想嘗試的東西？MC說今年的目標和往年一樣：「今年嘅目標亦都係年年嘅目標，就係減肥同操肌！！我好希望今年如果有演唱會嘅話，我好希望自己有得揀除唔除衫，除就未必一定會除哂，但起碼有得揀先哈哈（現在有成果嗎?） 而家係無住嘅... 但係我都Keep咗（去做Gym）2至3個星期架啦。」

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想到加拿大開演唱會

至於事業他說暫時會專注於歌手及演員這兩個範疇，MC更說：「音樂方面我開始咗第一首完全喺自己作曲嘅歌曲，其實喺有幾首架，不過有一首就嚟推出，同埋今次為專輯或歌曲的前期準備都比之前多，所以希望大家拭目以待！」

上一年，MC首個紅館演唱會《This is MC》伸延至澳門最後回歸初心之地（文化中心），如果下次再開演唱會希望在哪裡舉行？MC想了又想說道：「去邊度開演唱會其實真係冇乜所謂，但係自己私心係想去加拿大開演唱會，因為自己畢竟係嗰度讀書，如果可以係嗰邊（開演唱會）都會好開心。」

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