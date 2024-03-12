  • 19°C
香港時間 : 2024312日 (週二) 23:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MC張天賦推出第三張個人大碟《TREBLE》　籌備新碟時期以為自己失聲

娛樂 22:55 2024/03/12

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

MC張天賦

MC張天賦在今日（3月12日）推出第三張個人大碟《TREBLE》早前忙於拍攝電影的MC張天賦也不忘錄製新專輯保持一年一碟紀錄， 他解釋新碟慨念說：「新碟《TREBLE》多數都喺圍繞一些我會形容為顏色比較沉重嘅主題或歌曲出發，因為籌備新碟時期以為自己失聲、不能再唱歌嘅時候，心情受好大影響繼而選擇的曲風都比較沉重。」

一向輕鬆拿捏各種曲風的他亦有在新碟裡作出新嘗試，MC ：「今次新碟入面有收錄其中一隻我同我朋友一齊合作、較為Hit pop嘅國語歌，同是亦是收錄喺新碟裡嘅一首國語歌。」

MC張天賦推出第三張個人大碟《TREBLE》。

用面具表達不同情緒

新碟設計上設計師特地為這張專輯，按MC的面型設計了專屬面具，而這款面具除了在專輯造型中亮相外，更成為每張專輯封面的一部分。

MC說：「造型方面喺公司嘅功勞啦,因為當初我話呢隻碟喺陰暗啲、沉色啲嘅方向㗎啦，於是佢地就用咗『面具』去表達唔同人唔同嘅情緒。而家呢個造型喺我都幾鐘意，因為好少可會畫到咁深嘅眼影同個嘴唇咁黑，但係！嗰幾條頭髮喺非常拮眼，哈哈」

問到MC今年的目標還有音樂及電影以外還有沒有想嘗試的東西？MC說今年的目標和往年一樣：「今年嘅目標亦都係年年嘅目標，就係減肥同操肌！！我好希望今年如果有演唱會嘅話，我好希望自己有得揀除唔除衫，除就未必一定會除哂，但起碼有得揀先哈哈（現在有成果嗎?） 而家係無住嘅... 但係我都Keep咗（去做Gym）2至3個星期架啦。」

點擊圖片放大
+7
+6

想到加拿大開演唱會

至於事業他說暫時會專注於歌手及演員這兩個範疇，MC更說：「音樂方面我開始咗第一首完全喺自己作曲嘅歌曲，其實喺有幾首架，不過有一首就嚟推出，同埋今次為專輯或歌曲的前期準備都比之前多，所以希望大家拭目以待！」

上一年，MC首個紅館演唱會《This is MC》伸延至澳門最後回歸初心之地（文化中心），如果下次再開演唱會希望在哪裡舉行？MC想了又想說道：「去邊度開演唱會其實真係冇乜所謂，但係自己私心係想去加拿大開演唱會，因為自己畢竟係嗰度讀書，如果可以係嗰邊（開演唱會）都會好開心。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
小兒濕疹｜轉季濕疹易發作　營養師分享飲食指南+1款紓緩食療

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【This is MC LIVE IN MACAU】MC張天賦再開騷盼展不同面向　自評有進步空間心態變成熟【有片】
15:16 2023/08/28
【This is MC LIVE IN MACAU】MC張天賦再開騷盼展不同面向　自評有進步空間心態變成熟【有片】
夜校︱黃曦誼新戲與MC張天賦擦出愛火花　拍Dear Jane新歌MV獻熒幕初吻
18:55 2023/10/19
夜校︱黃曦誼新戲與MC張天賦擦出愛火花　拍Dear Jane新歌MV獻熒幕初吻
【撞鬼自駕遊】鍾卓穎曾被傳派帽偷食張天賦　Ash聞鬼魂專向不忠者掐頸不安【有片】
12:25 2023/08/02
【撞鬼自駕遊】鍾卓穎曾被傳派帽偷食張天賦　Ash聞鬼魂專向不忠者掐頸不安【有片】

你可能感興趣

【This is MC LIVE IN MACAU】MC張天賦再開騷盼展不同面向　自評有進步空間心態變成熟【有片】
15:16 2023/08/28
【This is MC LIVE IN MACAU】MC張天賦再開騷盼展不同面向　自評有進步空間心態變成熟【有片】
夜校︱黃曦誼新戲與MC張天賦擦出愛火花　拍Dear Jane新歌MV獻熒幕初吻
18:55 2023/10/19
夜校︱黃曦誼新戲與MC張天賦擦出愛火花　拍Dear Jane新歌MV獻熒幕初吻
【撞鬼自駕遊】鍾卓穎曾被傳派帽偷食張天賦　Ash聞鬼魂專向不忠者掐頸不安【有片】
12:25 2023/08/02
【撞鬼自駕遊】鍾卓穎曾被傳派帽偷食張天賦　Ash聞鬼魂專向不忠者掐頸不安【有片】
張天賦 歌手

最高瀏覽

麥明詩盛勁為結婚丨圍村辦婚宴食盆菜　「十優港姐」旗下團體邀成員齊分享喜悅
麥明詩盛勁為結婚丨圍村辦婚宴食盆菜　「十優港姐」旗下團體邀成員齊分享喜悅