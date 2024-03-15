維生素B12知多D — 及早檢測  補充有法

維生素B12是甚麼？

維生素（或稱維他命）B12是一種微量營養素，是幫助人體製造紅血球及維持神經細胞健康所必須的重要元素。成年人每天需要大約2微克的維生素B12，而多種食物都含有維生素B12，包括肉、肝、魚、蛋和奶。經過胃酸和消化酶的分解，維生素B12會從食物中䆁放出來，然後跟由胃壁細胞製造的內在因子結合成一種混合物，經過腸道蠕動，最後在小腸的末段被吸收進入體內。因為水溶性的特質，過多的維生素B12會經過尿液排出體外。



哪類人士容易缺乏維生素B12？



一般而言，均衡的飲食足以提供人體所需的維生素B12。但有研究顯示，每十名六十歲或以上的長者，便有一人缺乏維生素B12，其常見的原因如下：

1. 進食不足

• 膳食欠缺肉類（素食者或缺齒的長者）

• 食慾不振

2. 腸胃吸收困難

• 長期服用以下藥物：二甲雙胍（一種常用的糖尿藥）、胃酸抑制劑或抗生素

• 萎縮性胃炎

• 幽門螺旋菌感染

• 惡性貧血（身體對胃壁細胞或內在因子產生抗體）

• 曾接受胃部切除或減肥縮胃手術

• 胰臟長期發炎（例如酗酒）

• 小腸長期發炎 （例如炎症性腸病、細菌過度增生和肺癆菌感染）

• 曾接受小腸末段切除手術



缺乏維生素B12有甚麼影響？



長期缺乏維生素B12可以影響骨髓、神經系統和舌頭功能，分別引致貧血、腦神經受損和舌炎。它的徵狀包括：

1. 貧血

• 容易疲倦

• 皮膚變黃

• 心跳加速

• 呼吸急促

2. 腦神經受損

• 周邊神經線或脊髓病變（手腳痲痺、四肢乏力或經常絆倒）

• 認知障礙症（思考遲緩或記憶力衰退）

• 抑鬱症（情況低落或起伏不定）

3. 舌炎

• 舌頭腫脹和疼痛

• 味覺減弱



如何補充維生素B12?



血液檢測可以量度血液中維生素B12的水平。醫生可視乎成因和缺乏的嚴重程度，處方口服或肌肉注射補充維生素B12。補充劑可以分為活性和非活性兩類：前者是從食物的天然成份抽取，容易被身體吸收，直接發揮效用；後者是人工製造，需要靠身體轉化才能夠產生功效。整體的治療方案，包括藥物的劑量、服藥／注射的次數和療程的長短則取決於成因的逆轉性、徵狀的持續性和患者對藥物的反應。

▲ 老人科專科醫生馬漢明

（特約）