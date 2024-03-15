  • 20°C
香港時間 : 2024315日 (週五) 09:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

維生素B12知多D — 及早檢測  補充有法

特約 00:00 2024/03/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

維生素B12是甚麼？

維生素（或稱維他命）B12是一種微量營養素，是幫助人體製造紅血球及維持神經細胞健康所必須的重要元素。成年人每天需要大約2微克的維生素B12，而多種食物都含有維生素B12，包括肉、肝、魚、蛋和奶。經過胃酸和消化酶的分解，維生素B12會從食物中䆁放出來，然後跟由胃壁細胞製造的內在因子結合成一種混合物，經過腸道蠕動，最後在小腸的末段被吸收進入體內。因為水溶性的特質，過多的維生素B12會經過尿液排出體外。

哪類人士容易缺乏維生素B12？

一般而言，均衡的飲食足以提供人體所需的維生素B12。但有研究顯示，每十名六十歲或以上的長者，便有一人缺乏維生素B12，其常見的原因如下：

1.   進食不足
•    膳食欠缺肉類（素食者或缺齒的長者）
•    食慾不振

2.   腸胃吸收困難
•    長期服用以下藥物：二甲雙胍（一種常用的糖尿藥）、胃酸抑制劑或抗生素
•    萎縮性胃炎 
•    幽門螺旋菌感染
•    惡性貧血（身體對胃壁細胞或內在因子產生抗體）
•    曾接受胃部切除或減肥縮胃手術
•    胰臟長期發炎（例如酗酒）
•    小腸長期發炎 （例如炎症性腸病、細菌過度增生和肺癆菌感染）
•    曾接受小腸末段切除手術

缺乏維生素B12有甚麼影響？

長期缺乏維生素B12可以影響骨髓、神經系統和舌頭功能，分別引致貧血、腦神經受損和舌炎。它的徵狀包括：

1.   貧血
•    容易疲倦
•    皮膚變黃
•    心跳加速
•    呼吸急促

2.   腦神經受損
•    周邊神經線或脊髓病變（手腳痲痺、四肢乏力或經常絆倒）
•    認知障礙症（思考遲緩或記憶力衰退）
•    抑鬱症（情況低落或起伏不定）

3.   舌炎
•    舌頭腫脹和疼痛
•    味覺減弱

如何補充維生素B12?

血液檢測可以量度血液中維生素B12的水平。醫生可視乎成因和缺乏的嚴重程度，處方口服或肌肉注射補充維生素B12。補充劑可以分為活性和非活性兩類：前者是從食物的天然成份抽取，容易被身體吸收，直接發揮效用；後者是人工製造，需要靠身體轉化才能夠產生功效。整體的治療方案，包括藥物的劑量、服藥／注射的次數和療程的長短則取決於成因的逆轉性、徵狀的持續性和患者對藥物的反應。

老人科專科醫生馬漢明

（特約）