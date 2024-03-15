維生素B12知多D — 及早檢測 補充有法
維生素B12是甚麼？
維生素（或稱維他命）B12是一種微量營養素，是幫助人體製造紅血球及維持神經細胞健康所必須的重要元素。成年人每天需要大約2微克的維生素B12，而多種食物都含有維生素B12，包括肉、肝、魚、蛋和奶。經過胃酸和消化酶的分解，維生素B12會從食物中䆁放出來，然後跟由胃壁細胞製造的內在因子結合成一種混合物，經過腸道蠕動，最後在小腸的末段被吸收進入體內。因為水溶性的特質，過多的維生素B12會經過尿液排出體外。
哪類人士容易缺乏維生素B12？
一般而言，均衡的飲食足以提供人體所需的維生素B12。但有研究顯示，每十名六十歲或以上的長者，便有一人缺乏維生素B12，其常見的原因如下：
1. 進食不足
• 膳食欠缺肉類（素食者或缺齒的長者）
• 食慾不振
2. 腸胃吸收困難
• 長期服用以下藥物：二甲雙胍（一種常用的糖尿藥）、胃酸抑制劑或抗生素
• 萎縮性胃炎
• 幽門螺旋菌感染
• 惡性貧血（身體對胃壁細胞或內在因子產生抗體）
• 曾接受胃部切除或減肥縮胃手術
• 胰臟長期發炎（例如酗酒）
• 小腸長期發炎 （例如炎症性腸病、細菌過度增生和肺癆菌感染）
• 曾接受小腸末段切除手術
缺乏維生素B12有甚麼影響？
長期缺乏維生素B12可以影響骨髓、神經系統和舌頭功能，分別引致貧血、腦神經受損和舌炎。它的徵狀包括：
1. 貧血
• 容易疲倦
• 皮膚變黃
• 心跳加速
• 呼吸急促
2. 腦神經受損
• 周邊神經線或脊髓病變（手腳痲痺、四肢乏力或經常絆倒）
• 認知障礙症（思考遲緩或記憶力衰退）
• 抑鬱症（情況低落或起伏不定）
3. 舌炎
• 舌頭腫脹和疼痛
• 味覺減弱
如何補充維生素B12?
血液檢測可以量度血液中維生素B12的水平。醫生可視乎成因和缺乏的嚴重程度，處方口服或肌肉注射補充維生素B12。補充劑可以分為活性和非活性兩類：前者是從食物的天然成份抽取，容易被身體吸收，直接發揮效用；後者是人工製造，需要靠身體轉化才能夠產生功效。整體的治療方案，包括藥物的劑量、服藥／注射的次數和療程的長短則取決於成因的逆轉性、徵狀的持續性和患者對藥物的反應。
（特約）