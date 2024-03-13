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【傷人案】屯元天一晚內5人遇斬　元朗廿名惡煞截車醒目司機突圍逃脫

社會 09:32 2024/03/13

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屯門、元朗及天水圍一晚內發生3宗傷人案，有5人遇斬，其中3人分別手、膝及雙腳受傷，全部傷者清醒自行入院治理，警員正調查案件。

最早一宗發生在今日（13日）凌晨1時許，一輛白色平治私家車，駛至屯門三聖街輕鐵三聖站一間中學對開時，突然被另一輛深色私家車截停，數名人士繼而下車，斬傷平治男司機的雙腳，行兇後逃離現場，警方接報到場，將清醒的男傷者送往屯門醫院治理。

及至凌晨3時許，元朗發生企圖傷人案。一名28歲姓陳男子、和他的一名朋友，將私家車泊在元朗康景街一帶，突然有最少4輛私家車駛至，大約20人手持木棍和利刀破壞陳男車輛，陳男立即開車突圍，先將車駛至青山公路元朗段，再前往元朗警署自行報警，陳男和朋友沒有受傷，警方經調查後，將案件列作「刑事毀壞」和「藏有攻擊性武器」跟進，正追查歹徒下落。

凌晨5時許，一輛私家車駛至天福路天瑞公園單車徑對開時，突然被數輛私家車圍堵，歹徒繼而下車，向車內兩名男子揮斬，逞兇後逃離現場，其中一名男子手膝受傷，另一名男子手臂受傷，清醒由救護車送往屯門醫院和天水圍醫院治理，警方正調查案件。

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