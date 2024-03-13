打工仔薪酬｜2024入息中位數出爐　打工仔平均月薪達29K做呢6個行業人工最高

▲ 2024打工仔入息中位數出爐。

【入息中位數/港人月薪/薪酬待遇】打工仔日日辛勤工作，究竟月入幾多才算是合理呢？求職平台CTgoodjobs在2024年第一季進行問卷調查，發現香港打工仔月入中位數竟達呢個數！調查亦公布最賺錢職業及入息中位數最低的行業。

香港求職平台CTgoodjobs在2024年第一季，透過網上問卷形式，收集了2,830份問卷，年齡職覆蓋17歲至65歲或以上，當中最多受訪者的年齡組別為36至40歲。受訪者職業涵蓋政府／公共部門、私人企業，達35個行業。調查發現整體受訪打工仔月入中位數（不包括年終獎金或花紅）達$29,715。

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調查顯示，2024年有60.7%打工仔獲加薪，加薪幅度為8.4%；35.8%打工仔被凍薪，亦有3.5%打工仔被減薪，幅度為20.7%。

調查亦公布了入息中位數最高的行業首三位：

入息中位數最高行業第一位

資訊科技／電子商務

平均月入：$32,000

入息中位數最高行業第二位

人力資源管理／諮詢、保險、工程 （電機／電子／機械）、建造 / 工程 / 建築、銀行

平均月入$30,000

入息中位數最高行業第三位

工程（建造／土木工程／工料測量）

平均月入：$29,000

不過如果計算年終獎金和花紅，入息中位數最高行業是證券 / 商品，平均月入$56,500，其次是保險，第三是銀行，平均月入分別達$50,000及$44,585。

入息中位數最低行業

至於入息中位數最低（不包括年終獎金及花紅）的行業，第一位是食品及飲料，平均月入為$17,290，第二位是運輸、第三位是批發／零售，入息中位數分別是$17,600及$18,000。

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責任編輯：王明芳