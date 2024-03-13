COLLAR成員丨Day被指與Nathan魏念恩拍拖　發文以16字吐心聲

▲ Day被指與Nathan秘密拍拖。

《全民造星V》參賽者魏念恩（Nathan）在參賽時因為被揭為入行與女友Jessie分手，可是及後卻不停向前度借錢，而且要求不讓公開二人曾拍拖。最後Jessie自殺身亡，之後網上流出家屬對Nathan的指控。

因此，令Nathan形象插水，本來是賽前大熱的他更退賽。他潛水約8個月後，早前在陳蕾演唱會「復出」任嘉賓負責打鼓，引來大批網民不滿。

Nathan魏念恩舊愛輕生3個月後展新戀情 與COLLAR成員Day外遊拍拖斷正

與Day秘密拍拖

不過近日有消息指，其實Nathan在前女友Jessie自殺3個月後已有新戀情，而且更是搭上21歲的COLLAR成員Day。

有網民指在外地撞見Nathan與Day齊齊旅遊，並拖手拍拖，因此令戀情曝光。

▲ Day發文透露心聲？

發文有回應?

今日（13日）Day在社交網甫出自己相，並發文表示：「緊迫排練中，會繼續專注演唱會，期待吧。」

由於COLLAR將於本月22至24日舉辦《COLLAR CRUSH LIVE 2024》，似乎Day懶理傳聞，繼續為演唱會投入排練。

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