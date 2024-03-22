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教評專欄丨金錢村何東學校實踐「童真.教育」　讓孩子擁抱夢想

升學教育 10:59 2024/03/22

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金錢村何東學校 「童真.教育」的辦學理念 「為所有學生 為學生所有」讓孩子擁抱夢想，使學生體驗著愉快的學習旅程「一邊學、一邊做、一邊玩」真正有效的學習。(有關學校提供)

教育，是一個教會孩子做夢的過程，總覺得孩子們天生都是夢想家。正是因為孩子們擁有夢想，校長老師為了支持他們完夢，才會更加努力教導他們，這樣一來，也會給校園帶來更多朝氣!更多活力!

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筆者總愛告訴孩子世界上有無限可能，喜歡給予他們為實現夢想所需要的工具和知識，使他們腳踏實地地努力，教導他們無論遇到什麼挫折，也要有重新站起來的勇氣。當達到了目標，也要謙和。這才是教育!

有效的學習方式「邊學、邊做、邊玩」

金錢村何東學校 「童真.教育」的辦學理念 「為所有學生 為學生所有」讓孩子擁抱夢想，使學生體驗著愉快的學習旅程「一邊學、一邊做、一邊玩」真正有效的學習、學得最快的方式是邊做邊學，在新知識輸入的同時，讓孩子能在一個真實的學習環境中學習一些實際技巧，一面練習輸出。只要不放棄夢想，就能一輩子追求下去，有時也會發現其實已經近在咫尺了!

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我希望孩子們擁有一些不受局限、驚天動地的偉大夢想。教育的關鍵，就是讓孩子喜愛做夢，並且為了讓他們接近這個夢而督促他們努力。孩子在成長過程中，抱持積極邁進的學習態度，毫無疑問會豐富了他們的人生!
 
明白「到底為什麼要上學? 」

我喜歡重複又重複地給孩子說明上學的理由。「到底為什麼要上學? 」先讓孩子對此抱有疑問是好事，然後再認真回答他們，這對孩子來說，是一個非常重要的過程。如果他們能夠充分理解上學的意義，就算年齡最小的學生，也能懷著大志上學! 每當筆者早上站在學校正門時，總會帶著興奮的心情迎接學生回校，最高興是聽到家長對我說: 「校長!我的孩子很喜歡上學!」這話瞬即令筆者心都甜了!

通過學習掌握各種知識，未來就能成就理想中的自己，創造出一個更美好的世界，讓孩子明白想自由自在地實現自己的夢想，學習是很重要的。如果孩子從內心深處認同這一點，那麼他們上學就會變得更積極。

「學習，是一件非常積極向上的事情，珍惜有得上學的機會，因為世界仍然有許多孩子沒法上學，能夠上學是十分幸運、是人生的獎賞! 」 孩子理解到這點是十分重要的!

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撰文 : 吳毓琪校長 金錢村何東學校

欄名 : 教評經脈

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