遊日注意｜「超級床蝨」入侵日本電車現蝨蹤　專家教1招衣物殺蟲貼士

▲ 不怕任何殺蟲劑的「超級床蝨」入侵日本東京大阪，專家教1招為衣物殺蟲。

【床蝨/蝨患/日本/電車/滅蟲】床蝨（又名臭蟲、トコジラミ或南京虫等）在2023年一度席捲歐洲、南韓等地，近日更進化成不怕任何殺蟲劑的「超級床蝨」入侵日本，在東京、大阪、神奈川等多地現蹤，更有人在JR電車上疑似目擊床蝨，照片在社交平台上瘋傳，引發軒然大波。有當地滅蟲業界人士作出警告，指床蝨個案可能會在5月急增。

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據日本《集英社オンライン》報道，當地滅蟲業界人士預計，隨著天氣變暖，床蝨個案將會進一步增加。對此，專門從事床蝨消滅工作的Tome Co., Ltd經理當銘武夫就解釋：

「床蝨是一種溫度超過18度便會活躍的昆蟲，所以即使牠們現在已經入侵你的家，也較難躲在溫暖的地方繁殖。」

此外他又指出，目前較少人被咬是因為大部分人仍穿著長袖衣物睡覺，但就預計床蝨襲擊次數從5月份開始會增加，需要進行滅蟲的次數也會急增。

據報，專門開發床蝨消滅劑的アース製薬曾在2月宣布，指公司收到有關床蝨的查詢急增。公司稱，大多數人關注的問題都是出國旅行時該如何避免「惹蟲上身」，又指2023年12月的諮詢數量達到284人次，是2022年同月的4倍之多。

對此，當銘武夫就指出重點在於如何處理外遊時穿著的衣物。他建議：

當你從很多海外遊客停留或進出的地方回家，請先清洗衣服，然後用烘乾機加熱。如果仍不放心，可以將衣物放入垃圾袋或其他袋子中，存放大約一周。

而日本近日亦有人在JR電車上疑似目擊床蝨，有網民周日（10日）在社交平台「X」上載照片，稱自己日前和妻子乘搭JR宇都宮線列車回家時，發現座椅上有疑似床蝨的昆蟲在亂爬，更表示因為太害怕所以不敢坐下，即使很疲累也選擇站著。

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針對事件，JR東日本就回應指目前尚未收到任何乘客、工作人員通報「電車上有臭蟲」，因此無法證實相關帖文的消息。同時，JR東日本亦強調將會加強清潔，考慮到乘客的健康，目前不會使用化學藥品殺蟲，而是使用工具清除座椅表面的污垢等，並每個月進行一次清潔，一旦發現害蟲，就會採用煙燻方式來滅蟲。

另外，有網民自製「床蝨地圖」，顯示床蝨遍布日本多個大城市，如東京、大阪、名古屋等人口密集的地區，只要點擊地圖就能看到甚麼地方及設施有床蝨出現。

除了遊客常到的熱門地點，「日本床蝨地圖」亦有不少熱門酒店因為出現過床蝨而被記載在地圖上，例如香港人最愛的東京新宿歌舞伎町APA飯店，以及大阪天滿橋京阪飯店，不過酒店就表示已徹底清潔乾淨。

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責任編輯：羅嘉欣