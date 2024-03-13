校長專欄丨坪石宣小推行價值觀教育，一切由「愛」開始……

▲ 由於學校即將停辦，祝副校決定將「愛」帶回家，以身教代替言教，實踐基督教的核心價值觀，珍惜生命，尊重生命，並對生命負責。(有關學校提供)

今天風和日麗天朗氣清，我躺在操場上的專用石壆上睡懶覺。我常常提醒自己，充足的睡眠時間才能讓我的黑色毛髮更亮麗光澤，畢竟我是基督教宣道會宣基小學(坪石)(簡稱：「SK2」)裡的「大明星」。我是一隻流浪貓，但自從2015起，多半住在SK2，我是校貓「阿愛」。

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「阿愛！阿愛！你在哪？」遠處傳來了那怪傢伙的聲音，一大清早就大吵大鬧，真是擾「貓」清夢，我不屑一喵，閉上耳朵繼續享受我的「美容覺」。誰是怪傢伙？他是SK2的老師，學生叫他做「李老師」，平常樣子傻里傻氣的，每天拿食物和食水「供養」我。那怪傢伙裝輕聲扮溫柔的叫我：「阿愛！乖乖，來吃早餐。」聽罷我真是受不了，毛管也戙直了。突然一把溫柔的聲線說：「阿愛，今天有雞柳，快過來。」原來是我最喜歡的祝副校。甚麼！我的天啊！是我最愛的雞柳嗎？看着「雞柳」和祝副校的面上，我勉為其難「喵」一聲。待我先打個呵欠，伸伸懶腰，再慢慢過去品嚐我的早餐吧！SK2還有很多照顧我的人，好像關老師、盧老師和娟姨姨。她們不單按時拿食物給我，更替我梳毛。看！他們真是名符其實的「貓奴」呢！

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其實在SK2「搭食」的動物很多，有附近流浪貓「大黑」、「雲仔」、「阿望」和「阿信」，也有不同的鳥兒。聽說興建SK2的人叫「耶穌」，祂真慷慨，養活了這些無家可歸的動物，找天要親身向祂道謝。眾多動物中，我是最被師生愛錫的。每當早上或小息，學生們看見我坐在小山坡時都會聚集過來，然後抬頭痴痴地定睛看着高高在上的我。哈！本貓不愧是「大明星」。當他們看見我用舌頭舔身子就會七嘴八舌的興奮亂嚷：「快看，阿愛在舔毛，可愛極了！」然後個個眉開眼笑心滿意足。為甚麼看見貓兒洗澡也會興奮莫名呢？我真搞不懂人類的腦袋。

「咔嚓—咔嚓—」雞柳真美味，我一邊大口大口地吃早餐，一邊看見李老師和祝副校喃喃細語，他們哩哩囉囉不知說甚麼：「學校要停辦」、「要戴手套嗎？」、「沒人照顧阿愛」、「別弄傷牠」、「捉牠」，然後祝副校樣子憂愁地說：「狠心一點」、「可能會餓死」、「耶穌會幫手的」、「祈禱求耶穌保護阿愛」。甚麼！學校會清拆，我會餓死！我心裡大驚，嚇得眼珠也瞪出來，口裡雞塊也掉了下來。我頓時方寸大亂，誰來救我？耶穌是誰？祈禱求耶穌有用嗎？說時遲，那時快，突然有雙大手捉住我，我動彈不得，心感不妙。真可惡！是誰斗膽以下犯上？啊！這雙大手一定是那個叫耶穌的。我茅塞頓開，明白所以然，原來耶穌是來「幫手」襲擊我，於是我盡力掙扎大聲咆哮。豈有此理！你不仁，我不義，我唯有拼死咬着耶穌的手不放「吼—吼—」，我們同歸於盡吧！但不知甚麼原因竟然聽到李老師慘叫：「啊—痛死了！流很多血啊！」、「是我流血，不是阿愛！嗚—嗚—」。未幾便被關在一個小黑箱裡，我眼前漆黑一片就如瞎眼⋯⋯

今天我躺在柔軟大床，住在豪華大屋，吃着高級雞柳。我每天都有優質充足的睡眠，擁有比以前更光澤亮麗的毛色。我哼着小曲：「喵喵—喵喵喵—喵喵—喵喵」，深深感到「奇異恩典，何等甘甜⋯⋯前我失喪，今被尋回，瞎眼今得看見」，我要感謝耶穌將我帶到祝副校的家裡，也要對耶穌說聲抱歉，因為我不但誤會了祂，還咬傷了祂。

感恩有幸在SK2餵飼流浪貓兒多年，讓學生透過「愛」，感受到我們對不同生命的重視和接納；由於學校即將停辦，祝副校決定將「愛」帶回家，以身教代替言教，實踐基督教的核心價值觀，珍惜生命，尊重生命，並對生命負責。

這是「愛」的故事，也是一個生命教育的故事！

「我若能說萬人的方言，並天使的話語，卻沒有愛，我就成了鳴的鑼、響的鈸一般。我若有先知講道之能，也明白各樣的奧祕、各樣的知識，而且有全備的信叫我能夠移山，卻沒有愛，我就算不得什麼。」（聖經哥林多前書 13:1-2）

備註：

基督教宣道會宣基小學（坪石）是一間「有時限小學」，即是指學校一開始營運時便確定結束時間，與一般因縮班而「殺校」不同。該校於 2015年9月1日開校，九年營運期限至 2024年8月31日停辦，學校現時已沒有再收生，目前餘下六年級，共有168名學生仍在就讀。

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