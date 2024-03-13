【中小學試題】備戰DSE2024 -TOPick x 遵理學校 考前8科終極重點5**雞精筆記下載+名師講解影片【持續更新】
中文科、英文科、數學科、經濟、物理科、中史、歷史、BAFS
中小學 15:35 2024/03/13
TOPick與「遵理學校」合作，為2024 DSE考生準備DSE考試前8科終極!重點!5**雞精筆記及名師講解影片! 各位考生記得留心聽書，mark底重點，DSE齊齊加油!
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|中文科 - 實用文16句結構學 (遵理名師: MC. Chiang & His Team)
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名師教學影片:
中文科: 實用文16句結構學 (MC. Chiang & His Team)
物理科:5大常見應試問題Q&A (J. Kam)
1) 長題目中需要使用真實數據嗎?
2) 公式表裏有的公式，需要背起來嗎?
3) 長題目的得分技巧?
4) 長題目如何提升?
5) 什麼情況下會失分最多?
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