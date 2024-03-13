重新出發丨So Ching走出陰霾重整人生　蘇芷晴退出COLLAR後首受訪：時間可沖淡一切

▲ 蘇芷晴（So Ching）在退出COLLAR後首度受訪！

自李啟言（阿Mo）受重傷後，其女友蘇芷晴（So Ching）於去年5月10日公布退出女團COLLAR，重回跳舞導師的工作，又推出翻唱歌、開設個人YouTube頻道，慢慢在調整自己的生活！

在YouTube頻道《9BoThew 膠保廢》的最新一集節目《膠朋友》中，So Ching罕有現身任嘉賓，是其退出COLLAR後首度受訪，相當敞開心扉地分享近況！

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So Ching準備參加跳舞比賽

So Ching在節目中展示廚藝並重現開朗笑容，並接受兩位主持的訪問，So Ching透露自己最近一直在教跳舞，並正準備參加一個國際性跳舞比賽World of Dance，比賽在不同地區都有舉行，而冠軍有望到美國交流。

主持指：「遲啲見唔到你......」，So Ching馬上回應：「點會呀？會返嚟㗎嘛！」主持笑指：「即係佢去硬。」

▲ So Ching透露正準備參加跳舞比賽。（影片截圖）

她指自己今年的目標是在YouTube、跳舞上有發表或突破，「plan咗今年先，因為我都唔可以plan得太遠，我成日都覺得好多嘢都好容易會變。」

而且So Ching都相當看得開：「你鍾意睇就睇，唔睇就唔睇」，主持回應指有很多人喜歡看。

So Ching走出陰霾

主持問So Ching如何走過男友阿Mo重傷陰霾，她回應：「主要都真係因為時間……好老套咁講，時間可以沖淡一切。因為我以前唔信㗎，我以前聽就會覺得『你實咁講㗎啦』，但我覺得base on呢件事嚟睇，原來呢一句都真係幾套用到喺入面。」

▲ 阿Mo、So Ching（IG圖片）

So Ching不看網民留言

對於網民不同的留言，So Ching坦言：「係從來冇睇，即係除非真係彈到埋嚟囉，因為我冇開任何通知，冇咩必要都唔會撳嚟睇。有一啲留言無論好定壞，都會觸發到我嘅情緒，但係我想自己穩定啲，同埋我都唔識佢、佢又唔係真係好識我。」

主持問如So Ching現時再看到留言，能否再管理好情緒？So Ching說：「某一啲情緒都保持住一定會有，但大部分都唔會影響到我嘅原因係我嘅焦點唔同咗。」

她續說：「我搵到自己嘅路行，喺嗰條路上就算有人話我，都未必係話我嗰樣嘢。我知道自己追求緊嗰樣嘢，咁就得喇！」

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So Ching有一大轉變

So Ching面對出道受注目、男友受重傷，她認為主持形容為「發一場夢」是很貼切，她剖白最大的轉變：「我個人慢返少少，上年年中打後開始，搵返自己生活節奏，之後慢慢知道其實自己係點樣生活先係比較好。」

她認為對自己是一個急促的成長，認為自己不可以再浪費時間，「如果真係鍾意嗰樣嘢，真係要花多啲時間去令嗰件事有進步。」她也直認自己現時會看得更長遠！

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