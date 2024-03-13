身高困擾｜男子斷骨1年增高10cm不滿意　花63萬再做手術目標突破193

▲ 男子做斷骨增高手術，1年增高10cm不滿意，再斥63萬二次手術突破193cm。

【身高/增高手術/自卑/腿部】不少人因先天身高不足而感到自卑，部分人可能會選擇做增高手術。美國一名男子因嫌棄自己太矮，接受增高手術後，身高從1米75增至1米85。惟他仍然感到不滿意，正計劃再投入80,000美元（約62.6萬元港幣）接受二次手術，目標突破193cm！

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綜合外媒報道，美國的男子Hugo Ramirez身高1米75，因覺得自己在男女社交的場合，能夠贏得其他身高較高的人尊重，他必須付出更多的努力，所以在2023年初，他接受了由Kevin Debiparshad醫生進行的斷骨增高手術。

然而，為減輕術後對四肢的壓力，在進行手術前Hugo必須減肥，透過胃袖狀切除手術，他將體重從215磅減至197磅；並且在進行腿部延長手術後，他還得面對自己萎縮的肌肉，重新學習如何走路。

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雖然手術結束後Hugo十分高興，但他並不因此滿足。他正計劃再投入80,000美元接受二次手術，以達到1米93。

我已擁有一切，我不需要任何其他東西。但身高仍然是我的關注點，我總是關注那些比我高的人，我一直很羨慕他們。

Kevin Debiparshad表示，自己進行增高手術多年，這項手術的原理是將設備插入大腿或小腿，然後患者將使用遙控器觸發設備逐漸拉伸骨骼，以達到將四肢伸展最多達六英吋（約15厘米）的效果。他又指，該項手術頗受歡迎，光是上個月，就有來自南美、歐洲、加拿大和美國好幾個州的患者向他尋求幫助。

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責任編輯：羅嘉欣