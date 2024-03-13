資深演員丨馮素波宣布約滿離開TVB　發長文相約老朋友新舞台再見

效力多年TVB的馮素波，近年轉做KOL，不時分享生活點滴，深受網民歡迎。其實一直有傳波姐將會離開TVB，惟她一直沒有回應。

馮素波忽然上載歪嘴照片 豁達波姐苦中樂：係咪似足老豆

宣布離開TVB

今日（13日）波姐在社交網宣布約滿離開TVB，她甫出與TVBuddy合照，並指這段三十多年的旅程告一段落，感恩有幸在這個大家庭成長，又感謝觀眾的喜愛支持。

她說：

「從大銀幕到小熒幕，從小熒幕到手機屏幕，從青春到白髮，三十多年的旅程告一段落。我想說，我很幸運。有幸在這個大家庭中成長，有幸和這麼多優秀的同事並肩作戰，有幸得到觀眾朋友們的支持和喜愛。每一個掌聲、每一次認同，都是我堅持的動力。」

波姐續說期待與各位老朋友在另一個舞台再見，並承諾會繼續前行：



「人生就是一場場演出，有登場也有謝幕。感謝TVB給我這個舞台，讓我能夠盡情地演繹人生。未來的日子，我會帶著這份感恩和熱愛，繼續前行。各位老朋友們，我們相約下一個舞台，再續前緣。我的新朋友們，我們相約新的旅程，創造經典。#感恩過往 #期待未來 #新的一天 #波姐 #馮素波」

▲ 波姐發文離開TVB。

童星出身的波姐，當年拍電影《細路祥》亦沒想過會視演戲為終生職業，後來波姐愈拍愈鍾意，更曾經做過時代曲歌手。

退隱成歸家娘

感情路上，波姐經歷過兩段婚姻，她跟第一任丈夫因性格不合而分開，離婚後她往加拿大散心，因而邂逅了蘇文雄，二人婚後40年恩愛依舊，直到早年丈夫因心臟病爆血管而離世。

波姐憶述當了媽媽後，某階段曾成為「歸家娘」，她說：「那時候很安定，閒時跟朋友打牌，又扮靚去飲茶食飯，過了幾年這種生活，就感覺好無聊，積蓄又越用越冇。」

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永不言休

其後波姐復出幕前，演媽媽和嫲嫲等角色，近年於電影與劇集裡跟MIRROR成員合作。問到兒子會否希望她退下來？

波姐即笑說：「當然不會，他見到我出席活動就安心，我除了病倒才會留在家，所以他返家見到我就好驚。」

早年經歷大病的馮素波明白做人最緊要開心，現在接工作並非酬勞行先，她說：「最緊要係嗰件事成功，做到出嚟有效果，先至係人生嘅budget。」

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