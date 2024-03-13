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癌症殺手︱20歲男子照腸鏡見大量瘜肉　揭家族成員25歲罹大腸癌【附4類高危人士】

醫生診症室 11:55 2024/03/13

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20歲男子照腸鏡見大量瘜肉，揭家族成員25歲罹大腸癌；醫生揭成因警告4類人高危。

【大腸癌/致癌/癌症/大腸鏡/瘜肉】年紀輕輕亦有患大腸癌風險！台灣一名20歲男子，聲稱家族中有人25歲就罹患大腸癌，擔心自己也有風險；果然在醫生安排照大腸鏡後，發現大腸內有大量瘜肉，患癌風險高。醫生指出成因，警告4類人高危，一定要注意。

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Sick問識答
Sick問識答｜乳癌術後不一定需要化療？ 醫生拆解治療方法+治療藥物。

台灣大腸直腸外科醫生陳威佑在Facebook專頁分享病例，表示有一名20歲的患者向他表示，家中有人25歲就確診大腸癌，憂心自己這個年紀，是否也該做大腸鏡檢查。而這簡短的一句話引起了醫生注意，因大腸癌在理論上通常好發在年長者身上，25歲是很不尋常的發病年紀。

醫生再追問了解到，原來該名患者的家族還有好幾人被診斷過多種癌症，包括攝護腺癌、乳癌等。於是，醫生立即幫他安排大腸鏡檢查，果然這名年僅20歲的年輕人，大腸內也發現了不少大大小小的瘜肉，經過基因定序確診是「林氏症候群」。

「基因突變」引發大腸癌 4類人高危

陳威佑醫生指出，大腸癌的發生，主要是來自於大腸上皮細胞的基因變異。大多數的人是因為老化、長時間的飲食習慣不佳，才會罹患大腸癌；但如果是基因突變，可能讓人年紀輕輕就患上大腸癌，正如「林奇症候群（Lynch syndrome）」就是一種會提升多種癌症風險的基因突變疾病。

醫生進一步解釋，人體腸道是個高度新陳代謝的器官，平均24小時就會汰換出一套新的上皮細胞，而人體在複製細胞的時候會需要染色體的複製與重組。然而，以上過程中常常會有染色體因為複製太快而出錯，如果這些「錯誤」沒有被修正，就會形成「癌症」。

林奇症候群患者主要是因為「修復人體染色體的功能失效」，5組基因突變或異常分別是：MLH1、MSH2、MSH6、PMS2 和 EPCAM。一旦這些染色體失去正常修復機制，就容易累積致癌突變，讓人罹癌機率增加，尤其在50歲前罹癌可能性更高。

醫生提醒，有4類人一定要小心警惕林奇症候群：

  • 多名親屬患有林奇症候群相關癌症，包括結/直腸癌、胃癌、卵巢癌和子宮內膜癌等；
  • 一名或多名家庭成員在50歲前患有癌症；
  • 一位或多位家庭成員患有超過一種類型的癌症；
  • 超過一代的家庭患有相同類型的癌症，如父子均患上大腸癌。

定期做腸鏡檢查控制罹癌風險

陳威佑醫生呼籲，雖然林奇症候群屬於遺傳疾病，無法治療，但癌症仍可以及早發現、及早治療。若屬於高風險族群，要定期做大腸鏡檢查，一旦發現瘜肉或病變，儘早處理。林奇症候群患者，應該從成年開始接受終身癌症篩檢，定期每年一次的大腸鏡檢查及其他癌症檢查，以便及早發現癌症。

建議家族中第一個被診斷癌症的人的年紀減10，可作為整個家族第一次篩檢的時間。例如家族中有人35歲罹癌，建議至少25歲就要做第一次篩檢。

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責任編輯：羅嘉欣

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