親子山遊｜家長帶小朋友行山無難度　領隊爸爸教2招親子郊遊貼士+裝備一覽

【親子行山/親子山遊/行山裝備/行山鞋/賞花攻略】踏入春季，不少家庭都會選擇以行山作為親子活動，有助小朋友的身心健康發展。親子山遊不必帶過多的裝備和食物，TOPick請來行山領隊爸爸戴緻賢（Johnny）分享必帶的親子行山裝備，以及2招親子郊遊小貼士，讓親子山遊更安全更愉快。

▲ 領隊爸爸Johnny分享親子行山裝備。（曾嘉文攝）

裝備篇：行山鞋及行山杖

選購行山鞋方面，合適的行山鞋可以保護雙腳安全和健康，成人可以到戶外用品店舖，配備一對坑紋比較深的行山鞋，減低跣倒的風險。選擇高筒或低筒的行山鞋則視乎個人需要，若行走較崎嶇的山徑，選擇高筒的行山鞋更適合，以保護足踝大大減低拗柴風險。

新手爸媽為小朋友選購行山鞋，Johnny考慮到「小朋友隻腳大得好快」，購買時盡量選購有坑紋的行山鞋，都足以應付日常短程的行山活動。

坊間亦有不同國家生產的手杖，大家可因應需要選兩節或三節式行山杖。他提到，手杖在必要時可以借力，讓整個人保持平衡，減少過勞及雙腳勞損發生意外。

手杖在必要時，如上落山或跌倒時幫你借力，或是很累時，它便成為第三隻「腳」或「手」。

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補給篇：戶外防水用品

蚊釘蟲咬，相信是不少家長關心之事。Johnny建議，行山除了要準備防曬、防蚊用品，還記得定時補用，以延長效用。面對郊遊時天氣不穩定，雨晴工具和防水背包最能發揮效用。戶外配備防水背包可以「保護」出行裝備，尤其平板電腦、電話等電子產品，防止入水故障。

另外，為配合環保，為免每次行山製造多餘垃圾，建議水壺盡量使用比較耐用和可重用物料。Johnny以自己為例，「一個水壺都可以用5年以上。」

補給篇：飽肚及高熱量食品

行山始終不方便帶大量補給食品，建議家長可準備「緊急食糧」，例如朱古力、香口的餅乾等，主要在血糖和能量低時，能夠及時補充。他亦建議新手爸媽提供高熱量的糖水食物，如：八寶粥，除了方便「即開即食」，飽腹感和吸引程度也比麵包高。

八寶粥等糖水食物入面的豆類本身都會飽肚，好過麵包沒那麼乾。

▲ Johnny建議家長可準備「緊急食糧」和高熱量的糖水食物。（曾嘉文攝）

2招親子郊遊小貼士

作為行山領隊和爸爸，Johnny分享多2個親子郊遊小貼士，讓各位郊遊新手爸媽可以「寓行山於娛樂」。Johnny分享平日親子郊遊都會帶備一張野餐墊，看到美麗的風景席地而坐，飽覽風景同時，享受親子山遊的樂趣，猶如去小旅行。

開張墊出來都可以很舒服，就像小野餐和小旅行一樣。

▲ Johnny一家在行山時會帶備兩本雀鳥圖鑑。（曾嘉文攝）

另外，行山少不免會看到花草樹木和樹上的雀鳥。Johnny的8歲女兒綽怡，因兒時跟隨爸媽行山，培養出行山習慣之外，亦啟發對雀鳥的興趣。因此，他們一家在行山時會帶備兩本雀鳥圖鑑。

Johnny認為，大自然為家長提供了一個教育機會，小朋友在郊遊時，當看見樹上的小鳥便可馬上比對圖鑑，即時了解是哪一種雀鳥，無形間在行山時有更多「小挑戰」，令到小朋友和大人覺得體驗更充實。

小朋友版本的雀鳥圖鑑比較簡單，容易認，裏面有雀仔的貼紙可以做小手工。

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記者：黃諾韶