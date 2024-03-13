蝨患危機丨「超級床蝨」席捲日本不怕所有殺蟲劑　專家教3招外遊防蝨回家必做2事自保

自南韓於去年蝨患大爆發後，日本電車、酒店、住宅及行李箱等，近期亦被發現床蝨蹤影；有當地清潔從業者更稱，現時市面上販售的殺蟲劑，幾乎對今次出現的「超級床蝨」毫無作用。惟復活節長假即將來臨，日本又一向是港人旅遊熱門之地，究竟將到以上地方的市民有何自保之法? 入住當地酒店時有什麼注意?如何可以防止床蝨機隨「篋」返香港? 返到香港又如何清潔? 下文將會整合眾專家防蝨之法。

最新影片:

除了入住一些新近落成的酒店，撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強過去接受訪問時，便提醒入住酒店的旅客，千萬不要將行李篋放在有地毯、床上或靠近床的位置，否則「一竇蝨蟲卵」會很容易依附行李篋回到家中慢慢繁殖，屆時將非常「頭痕」；又分享了防蝨3招。

防蝨3招

1. 行李不要放地下兼遠離床舖

任永強提醒旅客，不要隨意將行李放在地上，因蝨蟲行易走入行李篋內，尤其是在拉鏈位，可以藏有大量蝨卵。行李最好放在高處，他指將行李放在高處，可以減少惹蝨機會，如果沒有行李架，就放在枱上，行李篋亦要遠離床舖！

2. 自備旅行寢具

任永強解釋，床舖亦是床蝨最好的藏身之所，所以旅客可自行帶備旅行寢具，如床單、被單及枕頭套等。若沒有帶備寢具，最好帶備一支酒精清潔劑，首先噴床舖，再噴行李箱外圍，以防有細小的蟲走入行李內。

3. 回家後徹底清潔行李篋

因行李篋體積較大，難以浸洗，可在篋外噴上殺蟲水，再放入黑色大垃圾袋內焗2至3日滅蝨；行李篋焗完後，取出後用火酒或已稀釋的漂白水抹一次；因蝨卵可能留在行李篋的拉鏈位，應再以吸塵機清潔一次。

外遊回家必做2件事

為防止帶床蝨回家，外出返家後可以怎做？本港滅蟲專家鄭國鏗（Henry）指，外出旅遊返家後，若家裡有蒸汽機，首先要對行李篋進行噴灑清潔；另外行李篋内的衫褲第一時間要先進行熱水清洗。

好多人旅遊返家後會覺得好攰，而唔將啲衫攞出嚟清洗，但咁樣好容易帶床蝨入屋。即使唔用熱水洗，都要用普通洗衣機對啲衫褲進行清洗。

家中床蝨出沒徵兆

本港滅蟲專家鄭國鏗（Henry）又提醒市民，有3大方法可判斷家中是否有床蝨出沒。

1. 黑點

若家中床架、枕頭、牆上的裂縫等位置，發現有深色或黑色污漬，有可能是床蝨的排泄物。

2. 被咬

床蝨一般埋伏期是7至10日，若沒被咬則難以發現，而一被咬就可以肯定是有床蝨。

3. 蝨殼/蝨卵

若在家中發現有類似床蝨的物體，但顔色較為淺色，則是蝨殼或蝨卵，證明家中已被床蝨入侵。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣