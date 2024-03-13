亞洲超星團丨前E-Kids成員不甘曾志偉被屈　林詠倫怒斥阮民安：唔好成日抽水攞光環喇！

▲ 阮民安跟前E-kids成員隔空開火！

曾志偉於《亞洲超星團》總決賽當晚公佈男團LOONG 9正式出道，外界對團名議論紛紛，當中前E-Kids成員阮民安（Tommy）撰千字文直指「個名肯定俾人笑一世」，更自爆曾志偉當年想替E-Kids取名「A4」，Tommy說幸而堅持下，E-Kids才有「比較易接受啲嘅名出道」。

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林詠倫爆粗：真係人無恥便無敵

阮民安此番話觸及E-kids前成員林詠倫（Alan）之神經，Alan昨日（3月12日）於社交平台發帖文寫道：「我可以好肯定A4唔係曾志偉改，E-kids又肯定係公司改~好心唔好成日抽水攞光環喇！」

為昔日老細曾志偉平反的Alan爆粗說：「因為未出道時係4個人，當時經理人改叫『A4』，不是曾志偉改的，第二，笑A4紙是當時出席某D活動，我哋經理人介紹俾林珊珊識時（珊珊姐）就開玩笑說「4A?紙嚟㗎？」，講真有時唔好咩都出嚟認屎認屁~平時你點話依個話個個都無所謂，但咁屈X以前扶持過你嘅人，我就忍唔住（冒住俾人X我都係咁講）。要記住你自己風光時就係度X eKids隊友，有水抽時就爭X住光環，真係人無恥便無敵。」

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為志偉護航：冇佢就冇我哋今時今日

未幾Alan開直播再討論改名事件，Alan坦言志偉是E-kids恩人，自己絕不會這樣批評對方，當中更質疑Tommy：「嗰個人始終幫過你，如果係我都唔會咁樣講，睇得好唔開心，嗰個人幫過你，而家飛黃騰達你就會對人好嘅；但如果幫過你，你自己唔得嘅，一有啲咩你就去『擾』人，咁邊個同你玩啫？」

Alan續說：「有人話阿邊個咁樣講，係咪真㗎，我會問，你覺得呢？唔怪得佢哋，佢咁講人哋咪信囉，但係你可以當我同阿Tim死嘅？可以自己咁樣去講，我覺得好搞笑囉！你唔撈啫，大家都撈緊，唔好搞到得罪晒啲前輩，講真，冇佢就冇我哋今時今日。」

▲ 男團LOONG 9正式出道！

此外Alan親解「A4」隊名由來，由於組合起初有4位成員，其中一位是《中年好聲音2》參賽者高偉健，除了「A4」，更曾構思過「花刺」、「新人類」，而「E-kids」是由Tony Chiu所改，Alan說：「唔尊重唔緊要，唔好誣捏人。」

今日凌晨四點，Alan再發帖文追擊阮民安：「事實勝於雄辯，只不過唔想大家被騙，還有本人在Ekids解散後並沒有所謂投靠Stareast任何一位老闆(完)。」

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