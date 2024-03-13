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資優培育｜掌握8大指標開發多元智能　20條題目即測子女是否被埋沒的資優生

升學教育 12:57 2024/03/13

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20條題目即測子女是否被埋沒的資優生。（iStock圖片）

IQ高、讀書叻就等於資優兒童？事實上，現今教育界普遍認同以多元智能理念去界定資優生的特性，他們可以在不同的領域有突出的表現，例如部分孩子在學業上有卓越表現、有些人則在藝術、運動、甚至領導方面展現才能。若孩子的資優天賦，能及早引導，可讓他們得到良好發展。

家長在培育子女發展潛能的過程中擔當舉足輕重的角色，家長應多關注子女學習、遊戲及與他人相處的情況，從而了解子女的特質，用適當的引導方法，幫助他們發展潛能。

教育局資優教育組列舉資優兒童較常見和明顯的特質，但不是所有資優兒童都有顯露這些特徵，家長觀察孩子所顯露的特徵時，須與其他同齡孩子比較才具意義。

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童學園
校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育　九華校長周子詩3大技巧與男生溝通

資優特質及8種多元智能

資優特徵多元智能建議活動
能言善辨、言簡意賅、表達力強、詞彙豐富、能精通熟練地掌握聽講寫讀技巧語言智能朗誦、演講、辯論、廣泛閱讀、專題研讀、猜謎 語、對對聯、創作詩詞、散文、小說及劇本等
主動探索事物的規律、因果關係或邏輯關係、擅長抽象思維邏輯數學智能數學遊戲、棋藝課程、推理/邏輯思維遊戲、科學探索、實驗及發明等
能輕易掌握彈奏樂器的 技巧、隨音樂有節奏地擺動身體、能迅速記憶歌曲的旋律、辨別音調音樂智能歌唱、欣賞音樂、歌劇及 戲曲、創作樂章、學習樂器、樂理及製作樂器、組織樂隊、參加樂團等
善於辨認方向、閱讀地圖及交通路線圖、欣賞平面及立體設計、精於記憶、描述、分析及統整視覺意念及圖象空間智能攝影、繪畫、寫生、拼圖、製作立體模型、地圖、剖面圖及雕塑、設計迷宮等視覺遊戲、野外定向等
平易近人、善於鑒貌辨色、觀察別人的感情、思想和行為、有領導才能、受人歡迎，容易交 朋結友，善與不同年齡的人相處人際關係智能加強親子活動和家庭談話圈、參與制服團隊、義務工作、小記者訓練、領袖訓練、文化交流活動、擔當朋輩輔導等
了解自己的興趣和喜好、善於表達自己的情緒、喜愛反思日常事情、檢討、分析自己、提升自我以臻成熟自省智能寫自省自勵的日記、自傳及網誌、參與探索自己興趣的活動、自我認識、自尊心、自我肯定及情緒管理等訓練、安排獨處靜思的時間並分享自省過程等
擅長一種或多種體育運動，肢體動作協調、反應靈敏、喜愛活動為主的學習方式、善於用動作等身體語言表達意思身體動覺智能參與體育運動、體操、功夫、舞蹈、默劇、戲劇、 雜耍、魔術等，抓緊學習、鍛練、表演及比賽的機會
熱愛大自然、喜愛天文地理、對農村或漁村生活有濃厚興趣、具環保意識、洞悉大自然生態規律自然辨識智能有系統地探究動、植物生長及大自然生態、替物種分 類、野外考察、探索天體及天象、研讀自然生命科學的 書刊、藉飼養動物、栽種植物、觀鳥、掌握生態規律、探討人與自然的關係

被埋沒的資優生

不少人都會認為，資優學生都能從容地掌握學習，並有出色表現。然而，有些資優生的學習能力與學業成就毫不相稱，他們在智能測驗表現卓越，顯示出他們具備很高的學習能力，但學業成績卻長期落後於同級一般水平。

部分潛能未展的資優學生在課堂上表現退縮，甚至會擾亂課堂秩序，以圖吸引注意。家長要明白，潛能未展不是與生俱來，而是由很多不同因素相互影響形成，並可以透過適當的方法，使學生學習擺脫困局。

以下是資優學生潛能未展常見的特徵，如發現學生的行為符合表列十項或以上，包括有*號的項目，應以智力測驗（韋氏或史丹福—比奈智力測驗）確定學生是否資優。

資優學生潛能未展常見特徵

1. *測驗成績差劣。

2. *在主科（中、英、數)中有一科或以上只達及格水平，甚至不及格。

3. *經常馬虎地完成功課，或未能把家課完成。

4. *對感興趣的課題表現出超卓的理解力及認識。

5. *口語表現遠超於書寫習作的表現。

6. 常識豐富。

7. 有豐富的想象力及創造力。

8. 經常不滿於自己的習作表現。

9. 為避免表現不佳而逃避嘗試新事物，傾向追求完美及自我批評。

10. 能自發地在家中完成自行挑選的習作。

11. *有廣泛的興趣，對感興趣的事物能進行深入研究。

12. *自尊感弱，在班中表現畏縮或好爭吵（好攻擊）。

13. 在分組活動時表現不安或欠建設性。

14. 富敏銳的洞察力，敏感於自己及他人的感受。

15. 對自己有不合理的要求，如訂立太高或大低的目標。

16. 不喜歡重複性或背誦式的練習。

17. 容易分心，不能專注地完成習作。

18. 對學校存負面熊度，或表現漠不關心。

19. 抗拒教師努力改善課室秩序及提升同學的學習興趣。

20. 朋友不多，未能與同輩融洽共處。容易分心，不能專注地完成習作。

#上表為 Joanne Whitmore (1980) A Checklist to Identify Gifted Underachievers

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責任編輯：王明芳

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