資優評估｜掌握8大指標開發多元智能　20條題目即測子女是否被埋沒的資優生

▲ 掌握8大指標開發多元智能，20條題目即測子女是否被埋沒的資優生。

【資優評估/資優生特質/資優特徵/資優兒童測試】IQ高、讀書叻就等於資優兒童？事實上，現今教育界普遍認同以多元智能理念去界定資優生的特性，他們可以在不同的領域有突出的表現，例如部分孩子在學業上有卓越表現、有些人則在藝術、運動、甚至領導方面展現才能。若孩子的資優天賦，能及早引導，可讓他們得到良好發展。

家長在培育子女發展潛能的過程中擔當舉足輕重的角色，家長應多關注子女學習、遊戲及與他人相處的情況，從而了解子女的特質，用適當的引導方法，幫助他們發展潛能。

教育局資優教育組列舉資優兒童較常見和明顯的特質，但不是所有資優兒童都有顯露這些特徵，家長觀察孩子所顯露的特徵時，須與其他同齡孩子比較才具意義。

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資優評估｜資優特質及8種多元智能

資優特徵 多元智能 1. 能言善辨、言簡意賅、表達力強、詞彙豐富、能精通熟練地掌握聽講寫讀技巧 語言智能 建議活動：朗誦、演講、辯論、廣泛閱讀、專題研讀、猜謎 語、對對聯、創作詩詞、散文、小說及劇本等 2. 主動探索事物的規律、因果關係或邏輯關係、擅長抽象思維 邏輯數學智能 建議活動：數學遊戲、棋藝課程、推理/邏輯思維遊戲、科學探索、實驗及發明等 3. 能輕易掌握彈奏樂器的 技巧、隨音樂有節奏地擺動身體、能迅速記憶歌曲的旋律、辨別音調 音樂智能 建議活動：歌唱、欣賞音樂、歌劇及 戲曲、創作樂章、學習樂器、樂理及製作樂器、組織樂隊、參加樂團等 4. 善於辨認方向、閱讀地圖及交通路線圖、欣賞平面及立體設計、精於記憶、描述、分析及統整視覺意念及圖象 空間智能 建議活動：攝影、繪畫、寫生、拼圖、製作立體模型、地圖、剖面圖及雕塑、設計迷宮等視覺遊戲、野外定向等 5. 平易近人、善於鑒貌辨色、觀察別人的感情、思想和行為、有領導才能、受人歡迎，容易交 朋結友，善與不同年齡的人相處 人際關係智能 建議活動：加強親子活動和家庭談話圈、參與制服團隊、義務工作、小記者訓練、領袖訓練、文化交流活動、擔當朋輩輔導等 6. 了解自己的興趣和喜好、善於表達自己的情緒、喜愛反思日常事情、檢討、分析自己、提升自我以臻成熟 自省智能 建議活動：寫自省自勵的日記、自傳及網誌、參與探索自己興趣的活動、自我認識、自尊心、自我肯定及情緒管理等訓練、安排獨處靜思的時間並分享自省過程等 7. 擅長一種或多種體育運動，肢體動作協調、反應靈敏、喜愛活動為主的學習方式、善於用動作等身體語言表達意思 身體動覺智能 建議活動：參與體育運動、體操、功夫、舞蹈、默劇、戲劇、 雜耍、魔術等，抓緊學習、鍛練、表演及比賽的機會 8. 熱愛大自然、喜愛天文地理、對農村或漁村生活有濃厚興趣、具環保意識、洞悉大自然生態規律 自然辨識智能 建議活動：有系統地探究動、植物生長及大自然生態、替物種分 類、野外考察、探索天體及天象、研讀自然生命科學的 書刊、藉飼養動物、栽種植物、觀鳥、掌握生態規律、探討人與自然的關係

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資優評估｜20題自測是否被埋沒的資優生（潛能未展常見特徵）

以下是資優學生潛能未展常見的特徵，如發現學生的行為符合表列10項或以上，應以智力測驗（韋氏或史丹福—比奈智力測驗）確定學生是否資優。

1. 測驗成績差劣。

2. 在主科（中、英、數)中有一科或以上只達及格水平，甚至不及格。

3. 經常馬虎地完成功課，或未能把家課完成。

點擊下圖睇更多資優未展常見特徵（第1至10題）：

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點擊下圖睇更多資優未展常見特徵（第11至20題）：

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資優評估｜資優生學習能力與學業不一定相稱

不少人都會認為，資優學生都能從容地掌握學習，並有出色表現。然而，有些資優生的學習能力與學業成就毫不相稱，他們在智能測驗表現卓越，顯示出他們具備很高的學習能力，但學業成績卻長期落後於同級一般水平。

部分潛能未展的資優學生在課堂上表現退縮，甚至會擾亂課堂秩序，以圖吸引注意。家長要明白，潛能未展不是與生俱來，而是由很多不同因素相互影響形成，並可以透過適當的方法，使學生學習擺脫困局。

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