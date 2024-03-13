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內地影后丨章子怡離婚後首現身公開場合　落淚感謝陳可辛：給我重生的機會

娛樂 12:01 2024/03/13

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章子怡感謝陳可辛。

內地影后章子怡去年與內地歌手汪峰離婚，結束8年婚姻關係。當日她發出的聲明中，僅表示「這是兩個成年人的決定」但未有說明確實因由，引起外界無限揣測。

離婚後首在公眾場合露面

自離婚後她一直深居簡出，未曾在公眾場合上露面，原因一直忙於為陳可辛執導的電影《醬園弄殺夫案》進行拍攝。

日前電影終於煞科，劇組舉行煞科宴，有現場人員透露章子怡還帶上兒子出席，席間她與男主角雷佳音站在台上發言致謝。

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感謝陳可辛

章子怡先向一班台前幕後工作人員表達感謝：「我首先想說謝謝所有人，每一位兄弟姐妹對《醬園弄》的愛，為這部電影付出的一切，謝謝大家，你們辛苦了」。

隨後，章子怡突然情緒激動說，最初與陳可辛見面時，第二個孩子還未出生，如今終於完成了這部電影，感謝對方給予拍攝的機會，「我想跟導演說謝謝你，我始終是這句話，謝謝你一直堅持，可能一切人生的旅途其實……謝謝你。」

章子怡出席煞科宴感謝陳可辛。

重生的機會

期間她更一度感觸哽咽，感謝對方給予其重生的機會：「這一路好像有很多很多的變化，但是你一直都在，我感謝你一直堅持做《醬園弄》，感謝你一直認為我是唯一的選擇，感謝你給了我重生的機會，我相信對我來說是人生路程一個新的起點。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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