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誤信偏方｜男子生吞蛇膽飲藥酒15年後怪病纏身　求醫揭寄生蟲爬滿脊髓

食用安全 12:59 2024/03/13

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【偏方/寄生蟲/藥酒/蛇膽】誤信偏方可致嚴重健康問題！廣州55歲男子今年先後出現腳軟、頭暈、嘔吐、不能小便要用尿袋，最終需要靠輪椅生活。到院求醫後，發現他15年前聽信偏方多次生吞蛇膽、飲蛇膽酒，導致脊髓生滿寄生蟲險癱瘓。

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綜合內媒報道，事主郭先生今年2月健康出現上述異常，四處求醫無果遭怪病纏身，後來更需要依靠輪椅行動。直至近日，他前往南方醫科大學第三附屬醫院求醫，醫生通過手術切下樣本檢驗時證實遭「曼氏裂頭絛蟲」感染：「切下的標本全是寄生蟲，患者的脊髓全都被寄生蟲的排泄物感染，寄生蟲不斷繁殖擴大，有的長度甚至達6厘米左右，相當驚人。」

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醫生了解情況後，得悉郭先生15年前因覺得「易上火、熱氣，頭面常生瘡」，故聽信老人家的話，嘗試一些民間偏方，多次生吞蛇膽、飲藥酒。2年前，他突然出現頭暈噁心、行路不穩等症狀，當時求醫後部分症狀得以緩解，惟今年2月情況卻再趨惡化，再度求醫方揭病因。

事後醫生通過4小時手術，為郭先生清除脊髓內的寄生蟲病灶，惟殘存病灶位置非常廣泛，因此後續仍需再次接受驅蟲治療。經此一事，郭先生亦坦言自己：「現在躺在病床上都害怕，以後真的不敢吃那些東西了。」主診醫生接受媒體訪問時指，一般人不太可能患上上述病症，強調指無論青蛙肉、蛇膽、蛇血抑或蛇肉，全部都較易含有寄生蟲，因此應盡量避免食用。

2大預防措施

食安中心列出以下2項預防措施，提醒市民遵守，以免造成寄生蟲或細菌和病毒感染。

1. 避免進食生醃水產

未經煮熟的魚和螃蟹或含致病菌和寄生蟲，而介貝類則較常受致病菌和病毒污染。以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製魚和螃蟹並不能殺死這些有害的微生物和寄生蟲。因此，生醃螃蟹（例如醉蟹）、生醃魚（例如南美魚生 ceviche）、生蝦（例如泰式生蝦刺身）和生醃螄蚶（例如醉螄蚶）都曾成為人們食物中毒的元兇。

2. 避免進食未煮熟的水產

在某些地區，人們習慣把螄蚶等介貝類水產只煮到半熟（或輕焯），認為這樣能保持食物的鮮味。但進食未經煮熟的介貝類也是食物中毒的常見成因之一，因為食物只是煮到半熟，裡面的有害微生物和寄生蟲還未被殺死

高危人士+8大預防感染貼士

任何人都有可能感染創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎，較高危人士包括：經常處理或直接接觸生的海鮮的人士、患有肝病、癌症、糖尿病、地中海貧血、免疫系統疾病、接受免疫抑制治療、服用降低胃酸水平藥物、最近接受胃部手術的人士等，並建議以下8大預防感染貼士：

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責任編輯：羅嘉欣

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