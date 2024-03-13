名牌速報｜Chloe崇光快閃限定店　必買熱銷Woody手袋+Nama球鞋+香水系列

▲ Chloe銅鑼灣限定店即日啟動。（圖片品牌提供）

這幾年間大可以用浮浮沉沉來形容Chloe，最主要是創作班底經常有變，還好早前有個Woody tote bag成為大熱，穩定軍心，而未來亦預見一片光明，因為Chemena Kamali正式成為品牌的創作總監。

▲ Woody小型麻質帆布tote bag配以洗水牛仔布。（$10,700/圖片品牌提供）

對於Chemena Kamali這名字大家一定會感到陌生，但她原來正是品牌的「老臣子」，前後3次進出品牌。她最初加入Chloe是Phobeb Philo時期的成員，及後在Clare Waight Keller執掌期間是品牌的設計總監，之後過檔Saint Laurent，如今再一次重返Chloe懷抱，自然是最適合為品牌復興的人選。

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雖然Chemena的新作還要等到今年秋冬才面世，但本地已經急不及待開設限定店，店內除了有全新的Woody手袋和環保Nama運動鞋外，亦有由去年積極開發下專門針對高價香水市場的Atelier des Fleurs香水系列，大家經過銅鑼灣不妨一看近年Chloe最暢銷的3大項目。

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崇光百貨限定店info

日期：即日起至4月8日

時間：10am - 10pm

記者：何偉雄