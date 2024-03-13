  • 21°C
香港時間 : 2024313日 (週三) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

名牌速報｜Chloe崇光快閃限定店　必買熱銷Woody手袋+Nama球鞋+香水系列

休閒消費 12:42 2024/03/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

Chloe銅鑼灣限定店即日啟動。（圖片品牌提供）

這幾年間大可以用浮浮沉沉來形容Chloe，最主要是創作班底經常有變，還好早前有個Woody tote bag成為大熱，穩定軍心，而未來亦預見一片光明，因為Chemena Kamali正式成為品牌的創作總監。

Woody小型麻質帆布tote bag配以洗水牛仔布。（$10,700/圖片品牌提供）

對於Chemena Kamali這名字大家一定會感到陌生，但她原來正是品牌的「老臣子」，前後3次進出品牌。她最初加入Chloe是Phobeb Philo時期的成員，及後在Clare Waight Keller執掌期間是品牌的設計總監，之後過檔Saint Laurent，如今再一次重返Chloe懷抱，自然是最適合為品牌復興的人選。

點擊圖片放大
+5
+4

雖然Chemena的新作還要等到今年秋冬才面世，但本地已經急不及待開設限定店，店內除了有全新的Woody手袋和環保Nama運動鞋外，亦有由去年積極開發下專門針對高價香水市場的Atelier des Fleurs香水系列，大家經過銅鑼灣不妨一看近年Chloe最暢銷的3大項目。

最新影片推介

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜收藏逾百年歷史古董音樂盒　沈慧林道出每一台背後的動人故事

崇光百貨限定店info

日期：即日起至4月8日
時間：10am - 10pm

記者：何偉雄

相關文章

奧斯卡2024｜出爐影帝《奧本海默》Cillian Murphy　戴香港品牌黃金胸針
11:50 2024/03/11
奧斯卡2024｜出爐影帝《奧本海默》Cillian Murphy　戴香港品牌黃金胸針
創業追夢｜張天賦林家謙舞台服幕後功臣　年輕設計師以wild搶眼球
17:06 2024/03/08
創業追夢｜張天賦林家謙舞台服幕後功臣　年輕設計師以wild搶眼球
時尚速報｜無制限OT編集團代言lululemon　Mike導休業後夥好兄弟首次曝光
13:08 2024/03/04
時尚速報｜無制限OT編集團代言lululemon　Mike導休業後夥好兄弟首次曝光

你可能感興趣

奧斯卡2024｜出爐影帝《奧本海默》Cillian Murphy　戴香港品牌黃金胸針
11:50 2024/03/11
奧斯卡2024｜出爐影帝《奧本海默》Cillian Murphy　戴香港品牌黃金胸針
創業追夢｜張天賦林家謙舞台服幕後功臣　年輕設計師以wild搶眼球
17:06 2024/03/08
創業追夢｜張天賦林家謙舞台服幕後功臣　年輕設計師以wild搶眼球
時尚速報｜無制限OT編集團代言lululemon　Mike導休業後夥好兄弟首次曝光
13:08 2024/03/04
時尚速報｜無制限OT編集團代言lululemon　Mike導休業後夥好兄弟首次曝光
時裝服飾 鞋履 美容產品 手袋 崇光百貨 SOGO 時裝服飾種類