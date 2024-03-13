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童星造假丨內地最紅童星腦瘤手術片被爆造假　公司道歉遭轟：騙同情心呃流量

家事百科 12:25 2024/03/13

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內地最紅童星出身的高君雨，表示罹患罕見腦瘤並剃頭接受開顱手術，同時發布多段手術治療的影片，引發網民關心。 (圖片來源：高君雨微博截圖)

內地最紅童星出身的高君雨，早前在社交帳號上稱自己罹患罕見腦瘤，本月1日剃頭接受開顱手術，同時發布多段手術治療的影片，引發網民關心，紛紛留言為她打氣。怎料有眼利網民發現影片有造假嫌疑，事後她的社交帳號即限制評論，並多番刪除質疑評論。最後抵不住網民抨擊，其母及公司終出面致歉，證實影片非她目前現況，但就否認炒作。

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現年22歲的高君雨出生於廣洲，以廣告童星入行，時值8歲時拍攝步步高的「點讀機」廣告，因廣告詞「哪裡不會點哪裡，so easy！媽媽再也不用擔心我的學習」而走紅，被稱為「點讀機女孩」。

據內地媒體報道，2月底高君雨於微博發布一段剃頭髮影片，以「接下來就要手術了，大家等我好消息」為題，表示自己患上一種罕見腦瘤疾病，需要進行開顱手術，讓許多網民紛紛入內留言為她打氣。

及後其微博帳號多次更新有關手術與恢復狀況的影片，稱「手術非常成功，目前住進ICU觀察情況。」，一會兒又更新說：「今天稍微好點兒了，能起來坐一小會兒」，隔天再指「小雨狀態不太好，一直在睡覺」。直到3月10日其母再度發文，稱「狀態不穩定，又進了ICU」，令一眾網友擔心不已。

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網民發現影片造假

隨著影片廣泛流傳，討論度提高之下，近日有醫護人員在網上爆料，稱高君雨早於去年9月做手術「早就好了」，亦有眼尖的網友發現影片中多樣不合時序的證據，包括醫護穿著短衫短褲，窗外景色綠油油，與近日天氣不符。

據內地《新京報》報道，一名曾前往探望的同學表示，高女早在去年9月已於北京做了一場手術，由於手術費費用高昂，同學們還自發捐款，而近期高女所發布的影片，則與當時的場景吻合，剃頭、開顱手術以及ICU搶救都是真實發生過，並補充高女手術後恢復情況理想。有網友就發現高君雨微博上的IP地址顯示是在浙江而非北京，與其說法自相矛盾。

更有網友發現高君雨的抖音帳號簽了一家網紅公司，惟近期已取消公司認證，估計是臨時解除與經理人公司合作。

面對網友質疑是「庫存影片」，藉以賺流量。高君雨方面初時未有回應，其微博及抖音帳號則開啟「限制評論」，同時刪除了質疑的評論，更發現其母事後改掉之前描述的文字，將「今天」等字眼刪去。

母親公開回應

隨著輿論發酵，其母親終於在周一(11日)透過女兒的微博發文，表示女兒目前還在康復中，解釋由於她們無暇管理，帳號一直由簽約公司營運。而影片原本想記錄病情，給粉絲一個交代，但公司在發布過程中，出現嚴重問題造成大家的誤解，「我們也已經與公司交涉決定停止發布君雨相關視頻」。

高君雨公司「豁然開朗mcn」公司卻僅在影片中寫道「今天的小雨狀態」今天下午在微博終於發出致歉聲明，坦承造成外界混淆，承認有疏失，「我司已深刻認識到自己的錯誤，將引以為戒，並加強內容審核，避免此類情況再次發生」，二度向大家道歉，也希望爭議趕快落幕，聲明最後再次向大眾道歉，「對於君雨及家人造成的困擾，我們也深感抱歉。希望君雨能盡快康復，擁有一個健康美好的未來。」

不過網友對回應不甚滿意，表示「同情心一次又一次的被利用傷害」、「為了騙流量騙錢搞這一齣，早就康復了，還製造緊張的氛圍」、「為什麼事情發酵了才出來發聲，要是沒被網友發現，這件事是不是就這樣不了了之」、「不要利用大眾的同情心來博取流量，這樣的事情多了後就像狼來了，真正需要的人反而得不到幫助」。

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責任編輯︰王明芳

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