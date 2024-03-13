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前新聞之花丨温蕎菲真空露背睇Taylor Swift演唱會　憶當年在TVB常遇明星讚阿佘隨和【多圖】

娛樂 13:03 2024/03/13

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TVB前主播温蕎菲身材出眾，並不時大方派福利。

TVB前財經主播温蕎菲（Chelsea）因為身材出眾，又經常大方在IG派福利，所以俘虜不少宅男。當年，她因穿旗袍報道天氣成為一時佳話。不過温蕎菲於2022年初宣布離巢，現時負責上市衍生權證的設計發行及市場推廣。

不過身材驕人的Chelsea沒有因為不做主播便忘記粉絲，本來已經毫不吝嗇的她，離開大台後更加可以盡情釋放，常向網民大派福利照。

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穿戰衣睇Taylor Swift演唱會

Chelsea早前飛往新加坡睇Taylor Swift演唱會，並在個人社交平台上載睇騷的照片，從相中所見她身穿大露玉背的戰衣捧場。

同時，Chelsea寫道：「來看霉霉演唱會的幸運girl 🥳」另外，她順道在新加坡四處觀光，或因為當地天氣熱，Chelsea亦穿得十分疏爽。

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包實也難掩本錢

出生於江西贛州的Chelsea畢業於香港城市大學，在2015年加入無綫新聞部，在財經資訊台任主播及報道天氣，因為身材驕人，所以她一度被指另一有「新聞界咪神」之稱的TVB前主播孫雪祺（Gigi）的接班人被封「新聞界咪神」。

不過，她曾表示，其實TVB公司亦對女主播有嚴格規管，為保持形象，絕不可穿得太暴露。

另外，在社交平台的衣着亦嚴禁太性感，稱：「因為我係代表公司形象，亦都唔可以做出有損公眾人物嘅負面行為，言行舉止都需要小心，特別喺社交媒體發言，更加要非常謹慎。」但無奈因為身材太出眾，就算包到實仍難掩天賦本錢。

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大讚阿佘隨和

此外，在《新聞女王》熱播時，Chelsea曾在個人社交平台發文稱：「終於有時間追吓新聞女王，呢排好多朋友關心我做新聞主播的工作經歷，被問到最多嘅問題就係，TVB做嘢會唔會成日撞到明星？答案係Yes！」

她續指：「譬如飯堂或者服裝間，遇到過黃宗澤、古天樂、周柏豪等等啦，不過都不會上前去打攪～公司尾牙盆菜宴就可以集郵啦。同佘詩曼就係朋友生日聚會遇到，好隨和同親切，她飾演嘅新聞女王表現專業演技精湛、好有風範！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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