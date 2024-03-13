遊日注意︱日本網民製「床蝨酒店地圖」　東京大阪多間港人熱門住宿上榜【附外遊防蝨4招】

▲ 日本網民製「床蝨酒店地圖」，東京大阪多間港人熱門住宿上榜。

【床蝨/日本旅遊/自由行/酒店住宿】最近日本遭床蝨入侵，東京、大阪、神奈川等地淪陷，不少乘客都在地鐵上發現床蝨蹤影。當地甚至出現「超級床蝨」，牠們抗藥性強，不怕市面現有的除蟲劑。有日本網民製作了「床蝨酒店地圖」，標示了疑發現床蝨的地點，當中包括不少受港人歡迎的熱門平價住宿。

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東京地鐵車廂現床蝨蹤影

綜合日媒報道，近日在社交平台X（前稱Twitter）上，有大量網民發帖，指在上野東京線、湘南新宿線、宇都宮線、高崎線、東海道線的列車車廂發現床蝨蹤影。一對夫婦乘坐JR宇都宮線回家時，發現座位上有疑似床蝨，嚇得站起來，並通知職員，回家後立即消毒衣物。

日網民製床蝨酒店地圖

當地有網民自製「床蝨酒店地圖」，標註了日本全國疑似發現床蝨的地點，當中包括受旅客歡迎的東京的新宿歌舞伎町APA酒店、大阪的京阪天滿橋飯店，均曾出現過床蝨，不過以上酒店皆回應已徹底打掃清潔乾淨。

以下為部分上榜酒店名單：

東京 新宿歌舞伎町APA酒店

東京 巢鴨站前APA酒店

東京 HOTEL TAVINOS 浅草

大阪 京阪天滿橋飯店

大阪 DELstyle大阪東天滿 by大和Roynet酒店

福岡 福岡大倉酒店

▲ 有網民自製「床蝨酒店地圖」，標註了日本全國疑似發現床蝨的地點。（截圖）

訂酒店前搜尋1組關鍵字

在日本，床蝨叫作「トコジラミ」，或稱為「南京虫」。在搜尋日本酒店旅館時，可以特別以此為關鍵字，搜尋住客對日本酒店的評價，是否有床蝨出現。

無論5星酒店還是便宜旅館，隨時都會成為床蝨的棲息對象。不過，因床蝨無法抵受高溫，高壓蒸氣消毒可有效殺滅床蝨，因此較具規模的商務及高級酒店，都會使用高壓蒸氣將床單、被單消毒，不太會殘留床蝨。

外遊防蝨4要訣

床蝨（Bed Bug）抗藥性強且繁衍速度極快，蟲卵可在9至10日再度復活，現時市場上沒有殺蟲劑能將其消滅，只有滅蟲公司以專業藥劑噴灑能滅除它們。人們肉眼難以發現床蝨的卵和幼蟲，成蟲則會匿藏於行李的小縫隙，因此，大家一般不易察覺床蝨，在外遊時分分鐘會把床蝨帶回家。被床蝨叮者會受皮膚嚴重搔癢和睡眠素質受困擾。

綜合專家、前酒店員工和資深空姐分享外遊防蝨 4 要訣如下：

1. 徹底檢查酒店房間

徹底檢查房間內是否有床蝨活動的蹤跡，例如有否發現存活或死去的床蝨、蛻皮、蟲卵、被褥上的血漬、類似血斑的物體 (可能是床蝨的排泄物)或有「甜霉味」。

檢查方法是關上所有電燈和落地窗後，用手機之類的照明設備，檢查棉被、床墊底，並特別注意床墊、枕頭、床的罅隙、床周圍的木質結構、牆與家具之間的空隙和角落。

如發現木蝨活動的蹤跡，應要求轉換清潔的房間。

而檢查前最好將行李放在房間外面、洗手間內或經確定沒有床蝨的桌子上。

2. 減少取出個人物品

床蝨在在入侵某一個空間初時，很難發現其蹤影。即使房內不見床蝨，並不能完全排除入侵的可能性，所以大家應減少取出行李箱內物品。

建議大家可以膠袋把衣物和各種物品分別盛載，放便提取。在離開酒店後，立即丟棄已用過的膠袋。

3. 回家後宜即日高溫消毒行李等

回家後，應即日以高溫處理行李及其他物品，例如衣物可用攝氏60度或以上熱水清洗；以及行李同樣以至少60度高溫處理，維持至少20秒。

4. 注意消毒和存放行李篋

在外住宿期間為免床蝨鑽進行李篋，可把行李篋放在浴缸裏或行李架，因為床蝨在金屬和光滑表面上比較不易行走。若要把行李箱必須放地上，一定要拉上拉鍊。

回家後，以酒精徹底消毒行李篋內外以。若懷疑曾經住宿地方有床蝨為患，例如身體有被蟲咬的痕跡或發現有血斑點的被褥，回家後應把行李擺放其他地方，例如放在洗手間。

責任編輯：王明芳