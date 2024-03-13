英國升學丨全港首個女性畢業生英國留學獎學金　全額資助學費＋每月1.3萬生活費【附報名詳情】

▲ 香港英國文化協會推出首個女性畢業生英國留學獎學金，為香港女學生提供經濟資助。

香港英國文化協會宣布推出首個專為女性畢業生而設的獎學金計劃──「The British Council Scholarships for Women」，為有意在2024年9月前往英國紐卡素大學攻讀碩士學位的香港女學生提供經濟資助。資助項目包括：全額資助碩士學位學費、每月約$13,500港元的生活津貼、經濟艙來回機票、IELTS考試、簽證申請、英國國民保健等費用，申請人須報讀指定課程方合資格。

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香港女性學歴與薪酬不成正比

根據香港政府統計處的數據，截至2022年，獲得學士學位的香港女性比男性多，由大學教育資助委員會資助的學士學位中，超過52%為女性。然而，女性取得高等教育學歷的人數增加，但目前只有五分之一的高級學術職位由女性擔任。女性普遍在高等教育行政人員中擔任較低職位，並且薪酬最低。

參考政府統計處2023年10月至12月的「就業人士每月就業中位數」，年齡組別「15歲或以上」數據中，男性與女性月入中位數相差$6300。當中以年齡組別「35-44歲」的男性和女性「月入中位數」的差距更達$10,200元。

首個女性畢業生英國留學獎學金

適逢國際婦女節，香港英國文化協會推出首個為女性畢業生而設的獎學金計劃 ──「The British Council Scholarships for Women」，希望透過提供獎學金資助，為被邊緣化及少數族裔背景的女性，提供追求學術事業及擔當領導角色的機會。協會堅信，支持年輕女性繼續深造，將有助解決現時女性在學術界及高級領導職位上代表性不足的問題。

獎學金由英國Newcastle University 紐卡素大學和英國文化協會成立，並獲得鄧肇堅爵士教育基金全力支持，Scholarships for Women 2024旨在提供全額學費和生活費資助5名來自香港地區的傑出女學生。

獎學金得主將於2024年9月在紐卡素大學修讀以下一年制的碩士課程：

MSc Environmental Engineering

LLM Emerging Technologies and the Law

MSc Sustainability Management

MSc Economics and Finance

MA International Development and Education with Cross Cultural Communication

資助範圍：

全額資助碩士學位學費

長達12個月的生活津貼，每月£1,347英鎊（約$13,500港元）

經濟艙來回機票

IELTS考試費用

簽證申請

英國國民保健（NHS）及教材等

申請要求

申請者必須符合以下條件：

持有香港護照並擁有永久居民身份的女性。

符合大學的基本入學要求和個別課程的既定入學要求。

已申請入讀Scholarships for Women合資格的碩士課程。

於申請獎學金時已修畢學士學位，如申請獎學金時未獲頒授學士學位，英國文化協會將作個別考慮。

需要財政/社會經濟的支援。

積極主動，且具有良好的學術能力並從英國的碩士課程中受益。

如學生從其他來源獲得財政支持以支付學費將不予考慮。

沒有在英國修讀過學位或更高級別的課程，或最近沒有在英國居住過。在英國大學進行遠距學習或在另一個國家的英國分校學習也將被視為在英國學習。

修畢指定課程後，承諾回港最少兩年。

截止申請日期：2024年4月30日

報名詳情：按此申請

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責任編輯：王明芳